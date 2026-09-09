Chuyện gì đang xảy ra với Lê Dương Bảo Lâm?

Lê Dương Bảo Lâm gây chú ý khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ.

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo khác lạ. Nam diễn viên để râu quai nón khá rậm, khiến ngoại hình thay đổi đáng kể so với hình ảnh quen thuộc trên sóng truyền hình. Nhiều khán giả thậm chí thừa nhận không nhận ra nam diễn viên ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.

Diện mạo mới của Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng nam diễn viên đang hóa trang hoặc cố tình dựng "tiểu phẩm" để tạo điểm nhấn, thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện. Bởi từ trước đến nay, Lê Dương Bảo Lâm không ngại làm xấu, tự dìm để tạo tiếng cười cho khán giả.

Clip: Ngoại hình lạ lẫm của Lê Dương Bảo Lâm khi lộ diện ở sự kiện

Đến mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng đính chính theo cách không thể hài hước hơn. Nam diễn viên thẳng thắn khẳng định bộ râu hoàn toàn là "hàng thật", đồng thời hài hước yêu cầu những người từng nghi ngờ mình phải vào xin lỗi.

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ: "Mọi người chửi tui, nói tui gắn râu giả phải xin lỗi tôi. Tất cả đồ của tôi là thiệt hết, hôm qua lên hình có thể mọi người thấy này nọ rồi nói vậy. Mọi người không nên can thiệp vào sinh lý của tôi, tôi râu rất nhiều, chứ không phải không có. Mọi người tìm đi những tấm hình mới nhất tôi cũng có râu mà, đây tôi để cận cho mọi người thấy là hàng thật mà. Vô bình luận xin lỗi tôi lẹ lên".

Clip: Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng về ngoại hình lạ khi xuất hiện ở sự kiện

Ngoài ra, trong livestream sáng 9/9, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục xuất hiện với tạo hình đầy râu trên mặt. Việc nam diễn viên liên tục duy trì diện mạo này khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu đây có phải bước chuyển mới trong cách xây dựng hình ảnh của anh. Vốn nổi tiếng với hình tượng hài hước, hoạt náo, sự thay đổi lần này càng khiến diện mạo của Lê Dương Bảo Lâm trở thành tâm điểm chú ý.

Ngoại hình của Lê Dương Bảo Lâm trên livestream bán hàng sáng nay

Cuộc sống hiện tại của Lê Dương Bảo Lâm

Ngoài những lúc đi quay gameshow, tham gia sự kiện hay xuất hiện trên truyền hình, cuộc sống thường ngày của Lê Dương Bảo Lâm khác với hình ảnh hoạt náo quen thuộc. Nhiều khán giả phát hiện nam diễn viên dành phần lớn thời gian ở một căn chòi nhỏ do chính anh dựng phía sau khuôn viên biệt thự. Dù sở hữu căn biệt thự khang trang, hiện đại với đầy đủ tiện nghi, Lê Dương Bảo Lâm lại đặc biệt yêu thích không gian nhỏ nằm sát con suối phía sau nhà. Nam diễn viên tự tay trang trí nơi này bằng nhiều cây xanh, hoa lá, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Đây cũng là "góc ruột" được Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên sử dụng để livestream, trò chuyện với khán giả hoặc tiếp bạn bè. Thậm chí, nhiều bữa ăn của gia đình và những người thân thiết cũng diễn ra tại đây thay vì trong căn biệt thự phía trước. Không chỉ gây chú ý bởi nơi ở yêu thích, những thói quen sinh hoạt của Lê Dương Bảo Lâm cũng khiến dân tình tò mò. Trong một số video đời thường gần đây, nam diễn viên thường xuyên đeo găng tay khi làm vườn hoặc sinh hoạt ngoài trời. Có thời điểm, anh còn che kín mặt bằng khẩu trang, kính và các dụng cụ bảo hộ khi livestream, chỉ để lộ đôi mắt.

Dạo gần đây, netizen phát hiện cuộc sống Lê Dương Bảo Lâm khác thường

Lê Dương Bảo Lâm chẳng ngại dìm bản thân trên MXH

Sự thay đổi ấy cũng khiến không ít người tò mò về cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu của nam diễn viên. Tuy nhiên, qua những video anh chia sẻ, có thể thấy Lê Dương Bảo Lâm đơn giản đang lựa chọn một nhịp sống chậm rãi hơn khi ở nhà. Việc sử dụng găng tay, khẩu trang hay các dụng cụ bảo hộ cũng được nhiều người cho rằng xuất phát từ thói quen bảo vệ làn da, đôi tay khi thường xuyên làm vườn và tiếp xúc với nắng, đất cát, thay vì liên quan đến bất kỳ vấn đề bất thường nào về sức khỏe.

Bên cạnh cuộc sống đời thường, tổ ấm của Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cả hai đã đồng hành gần một thập kỷ và hiện có ba người con là Bảo Nhi, Bảo Ngọc và bé Phin. Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình mỗi khi không có lịch trình. Bà xã Lê Dương Bảo Lâm được nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu mến bởi lối sống giản dị, chịu thương chịu khó.

Nam diễn viên có cuộc sống bình dị bên trong căn biệt thự bề thế

Ảnh: FBNV