Chuyện gì đang xảy ra với Á hậu Phương Nhi?

Á hậu Phương Nhi là nàng hậu Gen Z từng được ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ" của Miss World Vietnam 2022. Nếu như giai đoạn 2022–2023, cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện, ghi điểm với hình ảnh trong trẻo, nhẹ nhàng, thì từ đầu năm 2024, Phương Nhi gần như "bặt vô âm tín" trong các hoạt động công khai. Thời điểm đó cũng bắt đầu xuất hiện những thông tin liên quan đến việc Phương Nhi "theo chồng bỏ cuộc chơi".

Và chuyện gì đến cũng đến, đầu năm 2025, Phương Nhi khiến dư luận bất ngờ khi tổ chức lễ ăn hỏi với thiếu gia Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ngày trọng đại của cặp đôi được diễn ra kín đáo với khách mời giới hạn, không livestream, an ninh kiểm soát chặt chẽ. Chỉ vài ngày sau đó, Phương Nhi không những không chia sẻ bất kỳ khoảnh khắc nào lên mạng xã hội mà còn đồng loạt khóa hoặc chuyển toàn bộ tài khoản sang chế độ riêng tư. Instagram, TikTok "bay màu", Facebook chỉ mở cho bạn bè, fanpage cũng "ngủ đông". Từ đó, nàng hậu đình đám Vbiz này gần như "mất tích" khỏi đời sống mạng.

Phương Nhi đã tổ chức lễ ăn hỏi với chồng thiếu gia vào đầu năm 2025

Sau đó, Phương Nhi cũng khoá MXH, lui về ở ẩn - hành động này giống với hội phu nhân hào môn Vbiz

Từ sau khi Phương Nhi lên xe hoa, nhưng hình ảnh hiếm hoi của cô chủ yếu đến từ "team qua đường" lan truyền. Sau đám cưới, Phương Nhi bị bắt gặp du lịch Nhật Bản cùng chồng, cô mỉm cười nhẹ nhàng khi vô tình lọt vào ống kính. Gần đây nhất là Phương Nhi xuất hiện trong một sự kiện nội bộ của công ty nhà chồng. Nàng hậu gen Z thay đổi phong cách ăn diện, trông chín chắn và trưởng thành hơn hẳn. Mỗi lần lộ diện, dù chớp nhoáng, cô vẫn gây chú ý bởi sự nhẹ nhàng và nữ tính.

Có thể thấy, từ một mỹ nhân được showbiz săn đón, Phương Nhi lựa chọn rút lui để tận hưởng cuộc sống hôn nhân kín đáo bên chồng thiếu gia. Chính sự khép kín này lại khiến hình ảnh nàng hậu càng trở nên tò mò trong mắt công chúng. Mốc sự kiện được nhiều người chờ đợi nhất hiện tại có lẽ là đám cưới chính thức của cô, được dự đoán sẽ diễn ra vào năm 2026.

Phương Nhi bị bắt gặp cùng chồng đi du lịch tại Nhật Bản

Gần đây nhất, cô xuất hiện trong hoạt động của công ty nhà chồng

Hiện tại, Phương Nhi gần như hoàn toàn im lặng trước truyền thông, không xuất hiện tại các sự kiện cũng như không có bất kỳ chia sẻ nào trên mạng xã hội. Thế nhưng, sự vắng bóng ấy lại vô tình khiến cô trở thành cái tên dễ bị "réo gọi" mỗi khi mạng xã hội xuất hiện tin đồn. Mới đây nhất, Phương Nhi bị nhắc tên trong loạt lời bàn tán tiêu cực, xoay quanh cuộc sống đời tư và gia thế nhà chồng. Những câu chuyện này lan truyền với tốc độ chóng mặt, từ các diễn đàn giải trí cho đến hội nhóm kín, kèm theo vô số suy đoán một chiều. Dù chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào và nàng hậu cũng tuyệt đối giữ im lặng, nhưng làn sóng bàn tán vẫn tiếp tục âm ỉ, khiến hình ảnh của cô liên tục bị đặt dưới "kính hiển vi" soi xét của dư luận.

Trong bối cảnh thông tin trên mạng lan truyền nhanh chóng, nhiều tin đồn chưa có bất kỳ bằng chứng hay xác thực nào từ chính chủ. Cư dân mạng được khuyên nên tỉnh táo khi tiếp nhận, tránh suy diễn một chiều hay chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Bởi điều này không chỉ gây tổn hại danh dự của người trong cuộc mà còn ảnh hưởng đến những cá nhân, tập thể không liên quan.

Nhiều người tỏ ra bức xúc thay cho Phương Nhi và gia đình khi vô cớ bị đặt điều, nói xấu và tấn công trên MXH. Không ít netizen kêu gọi nhau bảo vệ hình ảnh, cuộc sống riêng tư của Á hậu.

Đang yên đang lành, Phương Nhi liên tục bị réo vào những tin đồn, bàn tán tiêu cực trên MXH