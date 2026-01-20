Chuyện gì đang xảy ra ở nhà của Trấn Thành?

Vừa qua, Trấn Thành gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh trong một không gian bếp sang trọng, hiện đại. Trong ảnh, nam đạo diễn đứng trong gian bếp rộng rãi, sử dụng tông gỗ ấm áp kết hợp hệ đèn hắt tinh tế. Điểm nhấn nằm ở khu kệ trưng bày được sắp xếp gọn gàng với loạt bình gốm, ấm trà mang màu sắc nổi bật, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa có gu thẩm mỹ rõ rệt. So với không gian bếp tại biệt thự quen thuộc của Trấn Thành, nơi này được nhận xét là có thiết kế mới lạ hơn, từ cách phối màu đến bố cục nội thất.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây dàn Anh Trai say Hi như Ali Hoàng Dương, Nhâm Phương Nam, Pháp Kiều, Negav, Hải Nam, Vương Bình đã có buổi tụ họp tại đây. Trấn Thành đã nấu nướng để đãi khách, sau đó có buổi karaoke cùng nhau ở phòng khách. Dàn Anh Trai tranh thủ check-in bên trong ngôi nhà và qua bức ảnh cư dân mạng dễ nhận ra phía sau là gian bếp trùng khớp hoàn toàn với hình ảnh Trấn Thành từng đăng tải trước đó.

Trấn Thành chia sẻ bức ảnh trong không gian bếp sang trọng và mới toanh. Ảnh: FBNV

Ít ngày sau, cả dàn Anh Trai đã kéo nhau sang đây để tụ họp ăn uống. Trấn Thành còn xuống bếp nấu nướng tiếp đãi. Ảnh: FBNV

Anh Trai Nhâm Phương Nam còn "cà khịa" gia chủ bằng bức ảnh cosplay Trấn Thành. Ảnh: FBNV

Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là cơ ngơi mới Trấn Thành vừa tậu và các Anh Trai có mặt như để mừng tân gia. Theo đó, netizen so sánh những bức ảnh mới với hình bên trong căn hộ cao cấp trước đó của đạo diễn phim Mai thì dễ nhận thấy từ nội thất, màu sắc chủ đạo cho đến ghế sofa ở phòng khách có nhiều điểm khác biệt. Vì thế, nhiều người cho rằng rất có thể đây là căn hộ mới của Trấn Thành mà nam đạo diễn tự thưởng cho bản thân sau thời gian dài chạy show liên tục.

Trước những đồn đoán, Trấn Thành hiện vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin vừa mua biệt thự mới. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng không gian bếp xuất hiện trong loạt ảnh đang khiến cộng đồng mạng "soi" từng chi tiết và bàn tán không ngớt.

Vào năm 2021, Trấn Thành đã tậu căn hộ có giá hơn 20 tỷ toạ lạc giữa trung tâm TP.HCM. Tại đây, nam đạo diễn cùng bã xã Hari Won tận hưởng cuộc sống tiện nghi, sang chảnh trong không gian được thiết kế theo phong cách tối giản và có view bạc tỷ để nhìn ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Những góc nhà trước đó Trấn Thành từng chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: NVCC

Cơ ngơi được cho là trị giá 20 tỷ đồng của Trấn Thành - là nơi sinh hoạt của nam đạo diễn và bà xã từ năm 2021. Ảnh: NVCC

Thời gian gần đây, Trấn Thành gần như chiếm sóng toàn bộ khung giờ giải trí cuối tuần của khán giả Việt. Từ Running Man Vietnam, Anh Trai Say Hi, Siêu Thực Thành cho đến show A.I Là Ai?. Với tần suất phủ sóng mạnh mẽ và danh tiếng sẵn có, Trấn Thành được cho là nhận về thù lao rất khủng.

Theo nhiều nguồn tin và trang báo uy tín, mức cát-xê của Trấn Thành cho mỗi tập Rap Việt rơi vào khoảng 450 triệu đồng. Với các gameshow khác như Anh Trai Say Hi hay Em Xinh Say Hi, mức thù lao được cho là không chênh lệch quá nhiều, nhưng có thể gia tăng vì sức nóng hiện tại của "vũ trụ Say Hi".

Nếu đặt cạnh mật độ xuất hiện dày đặc của Trấn Thành trong loạt chương trình hot hiện tại, có thể hình dung tổng thu nhập mà anh mang về mỗi cuối tuần là một con số cực kỳ ấn tượng. Và với tần suất làm việc dày đặc thì khối tài sản của Trấn Thành hiện tại "không phải dạng vừa".