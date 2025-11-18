Chuyện gì đang xảy ra giữa NSƯT Kim Tuyến và Chị Đẹp Đồng Ánh Quỳnh?

Cộng đồng mạng gần đây không khỏi xôn xao trước tin đồn về mối quan hệ giữa NSƯT Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh. Dù cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận, loạt khoảnh khắc thân mật liên tục xuất hiện đã khiến công chúng tin rằng tin đồn tình cảm là có cơ sở.

Mới đây, khán giả được phen "bán tín bán nghi" khi Kim Tuyến đăng bức ảnh nắm tay ai đó trong broadcast cá nhân. Khi soi chiếc nhẫn ở ngón tay cái và vòng đeo thì cư dân mạng chắc mẩm người trong bức hình không ai khác ngoài Đồng Ánh Quỳnh. Hành động này được xem như một "tín hiệu ngầm" về việc cả hai đang ngầm công khai chuyện tình cảm.

Kim Tuyến đăng ảnh nắm tay với người giấu mặt nhưng fan soi ra ngay không ai khác chính là Đồng Ánh Quỳnh

Trước đó, cặp đôi đã nhiều lần để lộ những hint tình tứ như thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tương tác dày đặc trên mạng xã hội, thậm chí trong một livestream, Đồng Ánh Quỳnh còn đút cơm cho Kim Tuyến ngay trên sóng. Khi được hỏi "ảnh nào?", dù không xuất hiện trong khung hình, cô vẫn đáp ngay "ảnh là tui đó", khiến fan càng thêm phấn khích. Sự tự nhiên và thân mật ấy khiến nhiều người tin rằng việc chăm sóc nhau đã là thói quen của cả hai.

Khi được ship với đàn em kém 8 tuổi, Kim Tuyến cũng không né tránh mà vui vẻ khuyến khích người hâm mộ nếu điều đó khiến họ thích thú. Khoảnh khắc Đồng Ánh Quỳnh chăm sóc Kim Tuyến khi cô bị thương ở tay lại thêm một lần khiến cộng đồng mạng càng thêm nghi ngờ mối quan hệ của cả hai.

Đồng Ánh Quỳnh chăm sóc Kim Tuyến từng li từng tí

Trên mạng xã hội, Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh cũng nhiều lần "khẳng định chủ quyền" và thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho nhau. Cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh của đối phương trong broadcast và có những màn tương tác khiến fan couple "lụy tim". Đáng chú ý, trong một bài đăng của Kim Tuyến, Đồng Ánh Quỳnh để lại bình luận kèm hình ảnh "hướng dẫn sử dụng người yêu", và Kim Tuyến lập tức thả tim như một lời tán thành đầy ẩn ý.

Không chỉ vậy, fan còn phát hiện nhiều lịch trình trùng hợp đến đáng ngờ. Điển hình như việc Kim Tuyến bay ra Hà Nội đúng thời điểm Đồng Ánh Quỳnh có lịch làm việc dài ngày tại đây. Và đến khi Đồng Ánh Quỳnh kết thúc công việc, thì ngược lại Đồng Ánh Quỳnh sẽ nán lại Hà Nội để đợi Kim Tuyến đi học khoá học ngắn hạn.

Nhiều fan còn nhận ra những chi tiết trùng khớp trong loạt ảnh của hai người, làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã dọn về sống chung. Đáng chú ý, một số cư dân mạng thậm chí phát hiện ảnh nền điện thoại của Kim Tuyến là hình cô được Đồng Ánh Quỳnh vòng tay ôm đầy thân mật, càng khiến tin đồn tình cảm giữa cả hai thêm phần chắc chắn.

Cả hai thường xuyên đăng tải khoảnh khắc riêng tư về nhau trong broadcast cá nhân

Loạt tương tác "mập mờ" của Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến khiến dân tình không nghi không được

Tần suất 2 mỹ nhân ở bên cạnh nhau khá dày đặc và người trong cuộc cũng không ngại ngần chia sẻ với công chúng

Kim Tuyến, tên đầy đủ Trương Thị Kim Tuyến, là một nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô sinh năm 1987 và được biết đến rộng rãi sau khi đoạt giải Á quân cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21. Từ đó, Kim Tuyến liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Chuyện tình đảo Ngọc, Tuổi thanh xuân, Cát nóng, Ngủ với hồn ma,… Nhờ lối diễn xuất cảm xúc và khả năng hóa thân đa dạng, cô nhiều lần được đề cử và giành giải thưởng tại các lễ trao giải lớn trong nước. Dù thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của cô lại khá lận đận. Kim Tuyến kết hôn năm 19 tuổi, ly hôn sau 2 năm và làm mẹ đơn thân ở tuổi 21.

Đồng Ánh Quỳnh sinh năm 1995, được biết đến sau khi tham gia The Face Vietnam 2017 và đạt danh hiệu Á quân. Sau chương trình, Đồng Ánh Quỳnh chuyển hướng mạnh sang diễn xuất. Cô tham gia một số dự án phim ngắn, MV ca nhạc trước khi được đạo diễn Ngô Thanh Vân chọn vào vai chính trong Thanh Sói. Vai diễn này đánh dấu cú bứt phá lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên.