Chuyện gì đã xảy ra với Ninh Dương Lan Ngọc ngày 28 Tết?

Những ngày cận Tết, khi mạng xã hội ngập tràn không khí dọn dẹp, sắm sửa và countdown chờ năm mới thì Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ khiến dân tình chú ý với một dòng trạng thái bức xúc.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc viết: "U là trời, quay xong tự nhét câu chuyện vào người tui, tha cho tui. Nói tui nấu ăn không ngon tui chịu còn lại không nha". Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đủ khiến netizen thắc mắc chuyện gì đã khiến "ngọc nữ màn ảnh" phải lên tiếng ngay sát Tết?

Ninh Dương Lan Ngọc đăng đàn xin tha khiến dân tình rôm rả. Ảnh: FBNV

Dù chỉ mới đăng tải ít giờ nhưng dòng trạng thái của Lan Ngọc thu hút hàng nghìn tương tác. Bên dưới phần bình luận, một số fan đã tiết lộ nguồn cơn khiến nữ diễn viên phải lên tiếng "xin tha" bắt nguồn từ một đoạn clip tại sự kiện ra mắt phim của Trường Giang.

Trong clip, Lan Ngọc và Thuý Ngân đang cùng nhau chụp ảnh thì loa phát thông báo lớn nhắc tên Xoài Non. Lúc này, biểu cảm của cả hai bất ngờ, dừng lại một chút rồi sau đó vui vẻ chụp ảnh tiếp. Tuy nhiên khoảnh khắc ghi lại biểu cảm của Lan Ngọc được lan truyền trên mạng xã hội và gây tranh luận vì cho rằng nữ diễn viên tỏ thái độ lạ với Xoài Non.

Dù nhiều người tỏ ra bênh vực Lan Ngọc vì nhận thấy câu chuyện đang bị đẩy đi xa nhưng những tranh cãi vẫn đổ dồn về phía nữ diễn viên. Trên các diễn đàn, khoảnh khắc này được chia sẻ rầm rộ và trở thành đề tài tranh luận. Và nhiều fan cho rằng ồn ào "tới tai" Lan Ngọc nên nữ diễn viên mới bức xúc đăng đàn như vậy.

Khoảnh khắc được cho là nguồn cơn khiến Lan Ngọc bức xúc đăng đàn. Ảnh: MXH

Trước những bàn tán trái chiều, không ít khán giả bày tỏ sự đồng tình với cách phản hồi thẳng thắn của Ninh Dương Lan Ngọc. Nhiều người cho rằng việc nữ diễn viên lên tiếng ngay khi câu chuyện bắt đầu bị đẩy đi quá xa là điều cần thiết, tránh để những suy đoán thiếu căn cứ tiếp tục lan rộng.

Dưới phần bình luận và trên các diễn đàn, fan liên tục để lại lời động viên, khẳng định họ hiểu rõ tính cách vui vẻ, thoải mái của Lan Ngọc và tin rằng khoảnh khắc trong clip chỉ là sự trùng hợp, không mang hàm ý tiêu cực.

Nhắc đến Ninh Dương Lan Ngọc, khán giả dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh một ngọc nữ màn ảnh vừa ngọt ngào vừa có cá tính riêng. Cô không ít lần đối diện với những tin đồn và mỗi lần như vậy đều có cách đáp trả thẳng thắn.

Ở hiện tại, Lan Ngọc sở hữu diện mạo chín muồi với thần thái tự tin, đường nét gọn gàng và phong độ nhan sắc ổn định. Từ điện ảnh, gameshow đến mỗi sự kiện, cô đều cho thấy sự trưởng thành rõ rệt, xứng đáng với danh xưng "ngọc nữ" của showbiz Việt.