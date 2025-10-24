Chuyện gì đã xảy ra với Mon 2K?

Trên mạng xã hội TikTok, nhiều người đang tìm kiếm và tràn vào tài khoản của Mon 2K (tên thật Trần Ngọc Ánh, sinh năm 1994) để lại bình luận, hỏi han về tình trạng hiện tại của cô. Với những người dùng MXH những năm 2016, không ai là không từng nghe qua cái tên này. Đây là một nhân vật gắn với những ồn ào, thị phi, từng được biết đến là bạn thân của Ngân 98.

Sau gần 10 năm, tên tuổi Mon 2K không còn sức hút vì người dùng MXH đã quá chán các chiêu trò gây sốc. Ở thời điểm hiện tại, netizen phát hiện Mon 2K đã ngưng hoạt động suốt hai năm qua. Clip cuối cùng của cô được đăng tải vào tháng 2/2023.

Nhiều người tràn vào bài đăng gần nhất của Mon 2K trên TikTok để lại bình luận.

Khi tìm kiếm các tài khoản mạng xã hội khác của Mon 2K, tất cả đã không còn hoạt động. Cô không hề chia sẻ lý do vì sao ngừng dùng mạng xã hội.

Có thể nói, Mon 2K gần như biến mất hoàn toàn khỏi đời sống trên mạng. Netizen đặt ra nhiều câu hỏi lớn: Điều gì đã xảy ra với cô? Tình trạng hiện tại của Mon 2K ra sao?.

Những hình ảnh được Mon 2K chia sẻ lên MXH trước khi "biến mất".

"Bà này tự dưng biến mất hoàn toàn luôn á, tò mò ghê", "Mon 2K hồi đó cũng nổi lắm, mà giờ tự dưng biến mất hoàn toàn luôn", "Đoàn mình đã di chuyển đến đây chưa, nhờ vụ này mới nhớ ra Mon 2K ha, mà tự dưng mất tích luôn",... là những bình luận của cư dân mạng.

Trước đó, Mon 2K cho biết bản thân đang ăn chay trường, có kế hoạch quy y cửa Phật. Ngoài ra, 9X cũng lấn sân, thử sức với vai trò ca sĩ, thường xuyên đăng tải hình ảnh sang chảnh lên mạng xã hội. Sau đó cô dần dần im ắng và biến mất hoàn toàn.

Mon 2K từng lấn sân làm ca sĩ.

Mon 2K vào năm 2023, cho biết đang ăn chay trường.

Cho những ai chưa biết hoặc có thể đã quên thì Trần Thị Ngọc Ánh từng nổi tiếng từ năm 2016, thường được gọi với nickname Mon 2K, gắn liền với nhiều biệt danh như: “hot girl ngực khủng”, "hot girl thị phi", khi theo phong cách ăn mặc táo bạo, gây "chiêu trò" và "hám fame" và phát ngôn ồn ào. Cô tự nhận là "sự bốc đồng của tuổi mới lớn" khi giải thích về các phát ngôn gây sốc.

Sau khi bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội, Mon 2K lấn sân người mẫu, sự kiện và ca hát. Cô từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp và gameshow truyền hình.

Cụ thể là tham gia casting The Face Vietnam 2017, xuất hiện trong gameshow “Lựa chọn của trái tim” (2019) với màn hôn táo bạo gây tranh cãi, và ra mắt MV “Em chỉ cần một tình yêu” vào năm 2021. Thời điểm này, chia sẻ với truyền thông, Mon 2K cho biết sẽ hi vọng sẽ trở thành ngôi sao.

Cô cũng từng đạt danh hiệu Á khôi Nét Đẹp Công Sở 2017 và Á hậu tại Ms Vietnam Beauty International Pageant 2018. Song, nhan sắc cũng nhanh chóng thay đổi vì đam mê "dao kéo" (phẫu thuật thẩm mỹ), chỉnh sửa gương mặt nhiều lần.

Mon 2K từng ôm mộng lấn sân showbiz