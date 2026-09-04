Chuyển động mới tại khu đô thị 1.000 ha, có 32km đường sông bao bọc của Novaland

Đây là dự án chiến lược của Novaland, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển đô thị của tỉnh Đồng Nai.

Thông tin từ Tập đoàn Novaland, đơn vị vừa phối hợp với Liên danh nhà thầu Tập đoàn Quốc tế Phương Bắc (Northern International Group - NIG) và Bsquare tổ chức khởi công xây dựng hơn 550 căn nhà ở thấp tầng tại phân khu Phoenix North, thuộc Đảo Phượng Hoàng, khu đô thị Aqua City, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai.

Đây là một trong những gói thầu mới được triển khai tại Aqua City trong thời gian gần đây. Gói thầu này được thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố Đồng Nai tập trung nguồn lực, phối hợp với các đối tác để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện dự án.

Phó Tổng giám đốc NIG Yang Bin cho biết: Liên danh NIG - Bsquare đã chuẩn bị nhân lực, thiết bị và kế hoạch thi công để triển khai các hạng mục theo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và an toàn. Việc tham gia thi công tại Aqua City cũng được xem là bước khởi đầu cho quá trình hợp tác giữa NIG, Bsquare với Tập đoàn Novaland và các đối tác trong thời gian tới.

Khu đô thị Aqua City hiện có khoảng 4.000 kỹ sư, công nhân đang làm việc tại nhiều mũi thi công với mục tiêu sớm hoàn thành toàn bộ dự án. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Aqua City là một trong những đại đô thị trọng điểm trong chiến lược phát triển của Novaland, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển đô thị của tỉnh Đồng Nai.

Aqua City là khu đô thị có quy mô khoảng 1.000ha, với 32km đường sông bao bọc và khoảng 70% diện tích được quy hoạch dành cho mảng xanh, hạ tầng và tiện ích.

Dự án được kỳ vọng góp phần định hình chuỗi đô thị ven sông hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội – du lịch – dịch vụ cho toàn khu vực.

Công trình này nằm ở vị trí đắc địa tại Đồng Nai. Dự án tọa lạc tại “tâm điểm” dải đô thị ven sông Đồng Nai, ngay mặt tiền Hương Lộ 2 – trục giao thông huyết mạch dẫn vào TP.HCM qua cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), đồng thời kết nối Quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM – Long Thành, dễ dàng kết nối đến Sân bay Quốc tế Long Thành và TP.HCM, cũng như các trục giao thông chiến lược, các vùng kinh tế, du lịch trọng điểm của khu vực.

Hiện nhiều phân khu tại Aqua City như River Park 1-2, Evergreen 2-3, Sun Harbor 1-3 và các khu vực thuộc Đảo Phượng Hoàng đang được triển khai thi công với khoảng 4.000 kỹ sư, công nhân làm việc.

Đến nay, Novaland đã bàn giao khoảng 1.300 sản phẩm nhà ở cho khách hàng. Nhiều tiện ích trọng điểm của dự án này đã đi vào vận hành như CitiGym Lifestyle Center, quảng trường – bến du thuyền Aqua Marina, Nova Mall, trung tâm an ninh và hệ thống clubhouse…

Đến năm 2027, dự án dự kiến tiếp tục bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm, đồng thời triển khai xây dựng các công trình trọng điểm như trường học liên cấp, bệnh viện, trung tâm thương mại…

Trước đó, tập đoàn này cũng đưa ra thông tin, giai đoạn 2025 - 2028, Aqua City sẽ nộp ngân sách nhà nước khoảng 23.000 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai.