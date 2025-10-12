Chuyển động mới gây bất ngờ tại dự án sân bay quốc tế Ninh Bình

Tại hội nghị nghe báo cáo về Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Ninh Bình, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình với việc triển khai nghiên cứu, xây dựng dự án.

Tại hội nghị nghe báo cáo về Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, các đại biểu bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương nghiên cứu và triển khai dự án.

Dự kiến, vùng hấp dẫn của Cảng hàng không Ninh Bình gồm: Tỉnh Ninh Bình mới (Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam cũ); Khu vực phía Nam thủ đô Hà Nội; Một phần tỉnh Hòa Bình cũ; Khu vực phía Bắc tỉnh Thanh Hóa; Một phần tỉnh Hưng Yên; Một phần tỉnh Thái Bình cũ.

Theo kết quả dự báo nhu cầu vận tải, đến năm 2030, Cảng hàng không Ninh Bình đón khoảng 4,5 triệu hành khách, đến năm 2050 khoảng 10 triệu hành khách.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh quyết tâm cao nhất của tỉnh trong việc tập trung quy hoạch và xây dựng Cảng hàng không Ninh Bình, nhằm đảm bảo sự đồng bộ với Quy hoạch chung tỉnh Ninh Bình và Quy hoạch Cảng hàng không Quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung đầy đủ các căn cứ pháp lý, chuyên môn và chính trị cần thiết để hoàn thiện Đề án. Đặc biệt, cần phải nêu bật sự cần thiết của Cảng hàng không Ninh Bình với quan điểm không chỉ phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn phục vụ sự phát triển chung của vùng phía Nam đồng bằng Sông Hồng.

Về vị trí quy hoạch, cần nghiên cứu, phân tích sâu, so sánh giữa các vị trí dự kiến về các yếu tố thuận lợi, vùng hấp dẫn, không gian phát triển lâu dài về phát triển hạ tầng, đô thị và khả năng tiếp cận vùng Thủ đô Hà Nội, xin ý kiến tham vấn của các Bộ, ngành Trung ương.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để sớm hoàn thiện dự thảo Đề án, trình UBND tỉnh xem xét và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo về quan điểm xây dựng Cảng hàng không Ninh Bình.

UBND tỉnh Ninh Bình dự kiến xây dựng Cảng HKQT Ninh Bình tại phường Liêm Tuyền.

Theo đề xuất gửi Bộ Xây dựng trước đó, UBND tỉnh Ninh Bình dự kiến xây dựng Cảng HKQT Ninh Bình tại phường Liêm Tuyền, cách sân bay Nội Bài khoảng 80km, sân bay Cát Bi 85km, sân bay Gia Bình 63km và sân bay Thọ Xuân 85km.

Vị trí đề xuất xây sân bay Ninh Bình cách ga Phủ Lý (đường sắt cao tốc Bắc - Nam) 5 km; ga Nam Định 17 km; ga Ninh Bình 43 km.

Theo quy hoạch đề xuất, Cảng HKQT Ninh Bình sẽ đạt tiêu chuẩn cấp 4E, có 2 đường cất - hạ cánh, khai thác được "siêu máy bay" như Boeing 787, Boeing 777, Airbus 350. Tổng diện tích quy hoạch dự kiến của Cảng là 720ha, công suất thiết kế ban đầu khoảng 10 triệu hành khách/năm.

Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến liên quan tới 1.080 hộ dân, 15 nghĩa trang, 2 cơ sở tôn giáo và 4 trường học

Trước đó, dự án Cảng HKQT Ninh Bình được Tập đoàn Xuân Trường đề xuất từ tháng 6/2025, theo hình thức huy động vốn xã hội hóa và ngân sách địa phương, không sử dụng vốn Trung ương.