Chuyện "đau tim" chưa từng kể về sự ra đời chiếc CCCD gắn chip và sáng kiến đi khắp ASEAN chỉ với 1 tấm thẻ

Ông Nguyễn Trọng Khang, founder - chủ tịch MK Group, đơn vị đã cung cấp hàng chục triệu thẻ CCCD gắn chip ở Việt Nam kể rằng ông và các cộng sự đã mất 18 năm chuẩn bị công nghệ lõi, bỏ ra 5 năm và số tiền cả triệu euro thuê các lab châu Âu hack thử, từ đó tạo ra những chiếc CCCD gắn chip.

Những bài học xương máu từ chặng đường đầy chông gai ấy đã trở thành nền tảng để ông tiếp tục theo đuổi hàng loạt dự án sau này, như AI Camera, đầu tư vào chip ảnh nhiệt, sáng kiến OneID for ASEAN đến những ý tưởng đầy tham vọng về AI, bán dẫn, công nghiệp quốc phòng. Vị doanh nhân luôn tin rằng, nếu được đầu tư bài bản và đi đúng hướng, người Việt hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm công nghệ có chỗ đứng trên thế giới.

Trương Thu Hường: Nhắc đến chiếc thẻ CCCD gắn chip do công ty ông sản xuất, nghe nói, nó thuộc top 5 chiếc thẻ tốt nhất thế giới và là loại tốt nhất khu vực ASEAN… Điều gì đã giúp CCCD Việt Nam có một thứ hạng “không phải dạng vừa” như thế?

Nguyễn Trọng Khang: Khi làm căn cước công dân gắn chip, thế giới dùng mật mã (password), còn Việt Nam dùng sinh trắc học khuôn mặt và dấu vân tay. Mật mã có thể mất nhưng dữ liệu sinh trắc học thì rất khó. Chúng tôi có công nghệ đối sánh trên thẻ. Khi quẹt qua điện thoại có NFC, dữ liệu trong căn cước được tiếp cận dễ dàng mà không cần mật mã và mạng Internet (tiếp cận offline, dữ liệu không bị truyền lên internet - nơi đầy rủi ro an toàn thông tin). Điều đó sẽ giúp căn cước trở thành chìa khóa mở được rất nhiều giao dịch trực tuyến, nâng cao bảo mật, không phụ thuộc vào thiết bị hay bên thứ ba mà hoàn toàn do người dùng chủ động. Nhờ vậy, tuyệt đối an toàn.

Tất cả điều này là sáng tạo của Việt Nam. Những ai bây giờ muốn dùng đúng cách đó thì phải trả tiền bản quyền cho chúng tôi. Điều này không chỉ mang ý nghĩa bảo mật mà còn là minh chứng cho năng lực sáng tạo công nghệ nội địa, mở ra dư địa lớn và tiềm năng phát triển mạnh mẽ cho tập đoàn khi xây dựng được một hệ thống dữ liệu phi tập trung — an toàn và khó tấn công hơn nhiều so với cơ sở dữ liệu tập trung.

Trương Thu Hường: Mất bao lâu để các ông nghiên cứu được công nghệ như vậy?

Nguyễn Trọng Khang: Chúng tôi chuẩn bị 18 năm để làm chủ công nghệ lõi bằng cách thu hút rất nhiều người nước ngoài giỏi ở mảng đó, kết hợp đầu tư, mua bán và sáp nhập các doanh nghiệp Việt. Tôi nhận ra, nhiều startup công nghệ trong nước giống như những mảnh ghép rời rạc vì chưa có đủ trải nghiệm.

Khi quyết tâm làm CCCD theo chuẩn ICAO, chúng tôi đã đầu tư 300.000 USD (khoảng 7,8 tỷ đồng) để mua công cụ (tool) kiểm tra con chip của thẻ đã theo đúng chuẩn này hay chưa. Chúng tôi kiên trì lập trình và liên tục kiểm tra bằng công cụ đó suốt nhiều năm mới đạt được kết quả.

Khi thành công, tôi mang sản phẩm đến các phòng thí nghiệm ở châu Âu, đầu tư cả triệu euro để thuê họ tấn công (hack) CCCD của mình. Họ tấn công bằng cả phần mềm lẫn phần cứng. Con chip nhỏ xíu của chúng tôi (tỉnh bằng nm, tức 1 phần tỷ m) bị họ cắt ra từng lớp (layer) để tấn công và lấy dữ liệu. Mức độ hack kinh khủng như thế thì ban đầu mới phát hiện ra lỗi. Chúng tôi phải vá lỗi bằng phần mềm và phối hợp chặt chẽ với hãng cung cấp chip.

Đó thực sự là một trải nghiệm cam go và đầy thách thức. Tôi nghĩ mình hơi "lãng mãn" một chút (cười), bởi vì chặng đường đó quá khốc liệt. Phải mất đến 5 năm với biết bao lần "đau tim" như vậy thì chiếc thẻ căn cước gắn chip mới hoàn thiện.

Trương Thu Hường: Từ một chiếc thẻ CCCD tốt như vậy, nghe nói các ông đã phối hợp với Bộ công an triển khai mô hình nhận diện sinh trắc học ở sân bay Nội Bài, Hà Nội hồi cuối tháng 4?