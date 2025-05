Món quà cuối cùng của "Nữ hoàng khởi nghiệp" và "phép màu" giúp cô gái đẩy lùi ung thư sau 15 năm điều trị

Dấu ấn tiên phong là cuốn sách ghi lại sáng kiến của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong công cuộc nâng cao trách nhiệm cộng đồng tại Việt Nam. Những sáng kiến này không chỉ phù hợp với bối cảnh địa phương, mà còn là nguồn cảm hứng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khác sẵn sàng bước vào con đường tạo tác động xã hội, xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Bên cạnh Ung thư muối - SCI, còn có nhiều dự án khác ghi dấu ấn mạnh mẽ như Nuôi em Mộc Châu của Công an tỉnh Sơn La, L’Oréal Vì cuộc sống tốt đẹp hơn (L’Oréal Beauty For a Better Life) của L’Oréal Việt Nam; FAS Angel, Chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050 và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam của Vinamilk...