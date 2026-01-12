Chuyện đáng xấu hổ của tài tử "Ở Nhà Một Mình" bị bại lộ

TMZ đưa tin nam diễn viên Daniel Stern đã bị cảnh sát bắt quả tang đang liên hệ mua dâm tại 1 khách sạn ở Camarillo, Mỹ vào ngày 10/12. Tài tử Ở Nhà Một Mình bị phát hiện trong một chiến dịch truy quét mại dâm mùa du lịch Giáng sinh cao điểm. Cuối cùng, tài tử 69 tuổi không bị bắt giam nhưng đã bị lập biên bản xử phạt. Nếu bị cơ quan thực thi pháp luật xử phạt, Daniel Stern có thể phải đối mặt với án tù 6 tháng hoặc phạt tiền 1000 USD (26,2 triệu đồng).

TMZ nhấn mạnh rằng vụ việc xảy ra vào đúng mùa Giáng sinh, khi bộ phim nổi tiếng Ở Nhà Một Mình của Daniel Stern đang hot trở lại. Dù hình phạt không quá nặng nhưng đây là "đòn đau" đối với danh tiếng đẹp của Daniel Stern trong nhiều năm qua. Đại diện của tài tử này hiện chưa lên tiếng về vụ việc.

Tài tử Daniel Stern bị bắt quả tang liên hệ mua dâm. Ảnh: The Sunday Guardian

Daniel Stern sinh năm 1957 và có nhiều năm đóng phim tại Hollywood. Tài tử này kết hôn với vợ Laure Mattos từ năm 1980 và có 3 con chung. Sau thành công vang dội của 2 phần Ở Nhà Một Mình, Daniel Stern tạm rời xa ánh hào quang Hollywood để theo đuổi đam mê điêu khắc, chăn nuôi. Những tác phẩm gần đây nhất của Daniel Stern là Shrill (2019) và For All Mankind (2019). Dù vậy, khán giả vẫn luôn nhớ đến ông với vai diễn tên trộm vặt Marv trong bộ phim kinh điển.

Ảnh: Movie Web

Tên tuổi Daniel Stern gắn liền với Ở Nhà Một Mình. Ảnh: Movie Web

Gần đây, Daniel Stern có cơ hội tái hiện vai diễn nổi tiếng nhất khi chủ sở hữu ngôi nhà là bối cảnh quay Ở Nhà Một Mình đặt hàng tác phẩm điêu khắc cảnh phim nổi tiếng của nhân vật Kevin (Macaulay Culkin) thả con nhện lên người Marv. Tài tử này xác định sẽ thực hiện bức tượng bằng đồng, hào hứng với ý nghĩ cảnh phim này sẽ được bất tử hóa: “Thật là vui. Thật sự rất vui, và, bạn biết đấy, thật tuyệt khi nghĩ đến điều đó. Ý tôi là, bức tượng sẽ hoàn thành trong vài tháng nữa, nhưng thật tuyệt khi nghĩ đến việc nó sẽ được đặt trong ngôi nhà đó — những người này yêu ngôi nhà rất nhiều và yêu bộ phim rất nhiều”.

Daniel Stern vào vai tên trộm vặt Marv. Ảnh: Movie Web

Ra mắt vào năm 1990, Home Alone (Ở Nhà Một Mình) không chỉ đơn thuần là tác phẩm điện ảnh mà đã trở thành một "tượng đài" văn hóa không thể thay thế mỗi dịp Giáng sinh về. Bộ phim xoay quanh câu chuyện dở khóc dở cười của cậu bé 8 tuổi Kevin McCallister, người vô tình bị gia đình bỏ quên tại nhà khi mọi người vội vã lên đường sang Paris nghỉ lễ. Từ cảm giác tự do phấn khích ban đầu, Kevin nhanh chóng phải đối mặt với thử thách đầy cam go khi hai tên trộm ngốc nghếch Harry và Marv nhắm vào ngôi nhà của cậu. Bằng trí thông minh và hàng loạt những chiếc bẫy tự chế tinh quái nhưng vô cùng sáng tạo, Kevin đã tạo nên một cuộc rượt đuổi đầy tiếng cười và kịch tính.

Tầm ảnh hưởng của Ở Nhà Một Mình vô cùng sâu rộng khi nó giữ kỷ lục là bộ phim hài có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong suốt gần 3 thập kỷ, đồng thời biến Macaulay Culkin trở thành sao nhí quyền lực nhất lịch sử Hollywood. Sức sống mãnh liệt của bộ phim nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố hài hước và những khoảnh khắc lắng đọng về tình cảm gia đình cùng sự bao dung. Những giai điệu nhạc phim kinh điển của John Williams, cùng hình ảnh Kevin áp tay lên má hét lên kinh ngạc, đã trở thành những biểu tượng văn hóa đại chúng sống mãi trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Cho đến tận ngày nay, xem Ở Nhà Một Mình đã trở thành truyền thống đón Giáng sinh của nhiều thế hệ khán giả.

Ở Nhà Một Mình đã trở thành tác phẩm kinh điển mỗi dịp Giáng sinh. Ảnh: X

Nguồn: TMZ, Yahoo