Chuyện chưa kể về đường dây sản xuất xăng giả lớn nhất cả nước

Ðể đấu tranh thành công với vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an đã phải mất nhiều ngày đêm ròng rã điều tra, thu thập chứng cứ để làm rõ phương thức, thủ đoạn nhằm vạch mặt những kẻ phạm tội…



Dấu hiệu bất thường từ những chiếc xe bốc cháy

Ðầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh Ðắk Nông nói riêng, cả nước nói chung liên tiếp xảy ra một số vụ cháy xe máy, xe ô-tô mà không rõ nguyên nhân. Theo một số chuyên gia, nguyên nhân lớn nhất gây ra các vụ cháy này có thể là do nguồn nhiên liệu không đảm bảo chất lượng.

Ðể làm rõ vấn đề này, Công an tỉnh Ðắk Nông đã tiến hành lấy tất cả những mẫu xăng tại các đại lý, cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu, phân tích. Qua phân tích, các trinh sát phát hiện có một số mẫu xăng không đạt tiêu chuẩn Việt Nam theo quy định tại QCVN12015/BKHCN và sửa đổi 12017QCVN12015/BKHCN.

Theo đó, những mẫu xăng này có chỉ số xăng dao động từ 40-50%, chất dung môi dao động từ 35-40%, còn lại là chất tạo màu. Dung môi được phát hiện trong xăng là chất hoà tan, được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp sơn và chất tẩy rửa…

Ngoài việc phân tích các mẫu xăng, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ðắk Nông đã thu được một thông tin hết sức quan trọng. Ðó là nguồn hàng mà các đại lý xăng dầu này nhập về được chào mời với giá thành thấp hơn so với mặt bằng giá xăng ngoài thị trường và được chiết khấu khá cao. Ðiều đó chứng tỏ ở các đại lý xăng dầu này đang có sự bất minh, gian dối.

Hàng nghìn lít dung môi được thu giữ tại các kho hàng của các đối tượng (người đứng thứ 2 từ trái qua là Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông).

Nhận thấy những cửa hàng, đại lý xăng dầu này đang cung cấp, bán ra thị trường những mặt hàng xăng kém chất lượng, tháng 1-2018, Công an tỉnh Ðắk Nông đã thành lập Ban chuyên án tiến hành vào cuộc điều tra, thu thập thông tin, tổ chức lên kế hoạch đấu tranh với nhóm đối tượng này trên địa bàn tỉnh.



Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát phát hiện trên địa bàn tỉnh Ðắk Nông có 3 đại lý xăng dầu, gồm: Ðại lý xăng dầu Duyên Lam (đóng tại thôn 7, xã Ðắk N’drung, huyện Ðắk Song), Cửa hàng xăng dầu Vinh Quang (đóng tại thị xã Gia Nghĩa) và 1 cửa hàng ở huyện Ðắk G’long hiện đang cung cấp ra thị trường loại xăng kém chất lượng.

Quá trình theo dõi, lực lượng Công an còn xác định nhiều hoạt động bất minh tại những đại lý này. Ðặc biệt nguồn hàng cung cấp đều xuất phát từ các kho xăng dầu ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ...

Phá án...

Ngay sau khi nắm được phương thức, thủ đoạn, thời gian, địa điểm và quy luật hoạt động của nhóm đối tượng, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã lên kế hoạch bắt quả tang tại các mục tiêu đã theo dõi.

Theo đó, ngay trong đêm 24-1-2018, tại các đại lý xăng dầu Duyên Lam ở xã Ðắk N’rung, huyện Ðắk Song và đại lý xăng dầu Vinh Quang ở thị xã Gia Nghĩa, Công an tỉnh Ðắk Nông đã bắt quả tang các đối tượng lái xe bồn đang có hành vi pha trộn dung môi Solmix, bột tạo màu vào bể chứa xăng A95.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Ðắk Nông phát hiện 2 cây xăng vừa bị bắt quả tang chỉ là một nhánh rất nhỏ của một đường dây sản xuất, mua bán xăng giả với quy mô lớn, trải dài qua nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Ðắk Nông đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyên án do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban; Ðại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Ðắk Nông làm Phó ban và xác lập chuyên án để đấu tranh với nhóm đối tượng này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo chuyên án, tháng 6-2018, Công an tỉnh Ðắk Nông bắt thêm một số vụ xe bồn vi phạm và qua đó xác định đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả đang có sự thay đổi về phương thức hoạt động.

Ðó là từ việc chuyên chở dung môi và chất tạo màu đến pha trộn trực tiếp tại các bồn chứa của cây xăng, nay chuyển sang pha trộn trực tiếp tại kho rồi mới chuyên chở đến các đại lý tiêu thụ.

Công an tỉnh Ðắk Nông đã cử hàng trăm trinh sát thâm nhập thực tế tại các địa bàn ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây. Thời gian này, các trinh sát phải vào vai từ những người nông dân chân chất, những anh xe ôm, xe taxi cho đến các đại gia buôn bán trong lĩnh vực xăng dầu để tìm cách tiếp cận các đối tượng.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, nắm rõ quy luật hoạt động của các nhóm đối tượng, kế hoạch bắt quả tang được Công an tỉnh Ðắk Nông quyết định trong thời gian khoảng 3 ngày.

Theo đúng như kế hoạch đã định, ngày 28-5-2019, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ðại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Ðắk Nông, Trưởng ban Chuyên án và Ðại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc, Phó trưởng ban Chuyên án cùng hơn 200 chiến sỹ thuộc Công an tỉnh Ðắk Nông, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đồng loạt ra quân, áp sát mục tiêu hành động.

Theo đó, ngày 28-5-2019, một tổ công tác đã bắt quả tang hàng chục công nhân theo sự chỉ đạo của Ðinh Chí Dũng (SN 1969, Giám đốc Công ty TNHH Ðinh Chí Dũng) đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi để tạo thành xăng RON 95 giả trên các xe bồn tại kho của Dũng ở quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Trịnh Sướng tại cơ quan điều tra.



Ðồng thời, khám xét kho xăng của Ðinh Chí Dũng tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, một mũi trinh sát bắt quả tang hàng chục công nhân khác nhận sự chỉ đạo của Dũng đang có hành vi pha chế xăng giả A95.



Tiếp đó, ngày 29-5-2019, tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, tổ công tác tiến hành bắt quả tang các công nhân đang tiến hành thực hiện hành vi pha trộn dung môi, chất tạo màu vào xăng trên các bồn xe để tạo thành xăng RON 95, E5 và RON 92 giả theo sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Quang (SN 1970, Giám đốc Công ty TNHH TM Hoá chất Tâm Quang).

Tại hiện trường, Cơ quan điều tra phát hiện khoảng 11.000 lít dung môi đã pha xăng, hơn 100.000 lít dung môi chưa pha trộn và các hoá chất khác chưa xác định.

Ðêm 30-5-2019, một tổ công tác khác tổ chức bắt quả tang tại cảng Resol ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ của Trịnh Sướng (SN 1967, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng).

Ðúng theo kế hoạch, 20h ngày 30-5, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng đã ập vào bắt quả tang tàu Gia Thành Bảy của Công ty TNHH Gia Thành đang bơm 420m3 Toluene, Mtbe đã pha trộn với 180m3 xăng lên bể chứa xăng A95 của kho xăng ở cảng Resol.

Ngày 31-5, Công an tỉnh Ðắk Nông phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng mở rộng điều tra, đồng thời tiến hành khám xét 2 kho xăng và nơi ở làm việc của Trịnh Sướng tại thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Tại đây, Cơ quan điều tra phát hiện 2 kho xăng của Trịnh Sướng lưu giữ gần 1 triệu lít các chất dung môi như: Toluene, Mtbi, White Ogasol… cùng gần 2 triệu lít xăng đã pha trộn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Từ lời khai của các đối tượng cốt cán trong đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ðắk Nông đã tiến hành bắt giữ, ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 29 bị can trong đường dây về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.