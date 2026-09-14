Chuyện chưa kể sau những chuyến xe công nghệ của hai người cha

Theo anh Toàn và Phúc, mỗi cuốc xe công nghệ là thêm một phần thu nhập, thêm sự chủ động để chăm lo và vun vén cho gia đình.

Những cuốc xe công nghệ trong nhịp sống thường ngày

Mỗi ngày, anh Lê Minh Toàn (35 tuổi, tài xế GrabBike, TP.HCM) chủ động sắp xếp thời gian chạy xe theo lịch sinh hoạt của gia đình. Có ngày anh bắt đầu từ sớm, có hôm cần dành thời gian cho con hoặc công việc trong nhà rồi mới ra đường. Sau gần hai năm, nhịp chạy xe ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh.

Trước khi trở thành tài xế công nghệ, anh Toàn làm trong lĩnh vực xây dựng. Công việc cũ có giờ giấc tương đối cố định nhưng vì hoàn cảnh gia đình, anh cần một công việc linh hoạt hơn. Năm 2024, anh chuyển sang chạy Grab và gắn bó tới giờ. "Nếu con ốm hay trong nhà có công việc, mình có thể chủ động nghỉ được", anh chia sẻ.

Với anh Toàn, để biết một ngày chạy xe hiệu quả hay không, anh thường xem tổng thu nhập vào cuối ngày, từ các cuốc xe hoàn thành đến những khoản thu nhập khác trong quá trình hoạt động. "Tính cả thu nhập thực nhận sau mỗi cuốc, các chương trình thưởng, tiền tip của khách,... thì mỗi ngày mình đều dành ra được một khoản để cùng vợ lo cho các con", anh cho biết.

Sau gần hai năm gắn bó, công việc đã trở thành một phần trong kế hoạch thu nhập của gia đình anh. "Sau mỗi tài xế là một gia đình cần họ chăm sóc", anh nói.

"Cần câu cơm" của người cha bốn con

Mỗi sáng, trước khi bắt đầu nhận những cuốc xe đầu tiên, anh Lý Vĩnh Phúc (37 tuổi, tài xế GrabBike) đều dành thời gian đưa con đi học. Khoảng 6h15, khi các con đã tới trường, anh mới mở ứng dụng và bắt đầu một ngày chạy xe.

Nhịp sinh hoạt ấy đã trở nên quen thuộc với anh hơn 2 năm nay. Ngày trước, anh Phúc làm trong lĩnh vực bất động sản. Công việc chiếm khá nhiều thời gian, trong khi gia đình có bốn người con nhỏ cần chăm sóc. Anh bắt đầu tìm một công việc linh hoạt hơn để vừa duy trì thu nhập, vừa có thể chủ động san sẻ việc nhà cùng vợ.

Ban đầu, anh thử chạy Grab để xem công việc có phù hợp hay không. Thế rồi những chuyến xe dần trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày và đến nay, đây vẫn là nguồn thu chính mà anh gọi vui là "cần câu cơm" của gia đình. "Từ khi chạy Grab thì mình chưa để dành được nhiều, nhưng ngày nào chạy thì ngày đó có một khoản để cùng vợ lo cho các con. Chưa kể, các khoản nợ thì mình cũng đã có thể trả dần từng chút một", anh chia sẻ.

Hơn hai năm qua, nguồn thu nhập từ công việc cũng giúp gia đình anh duy trì các khoản chi thường ngày và từng bước thu xếp những kế hoạch tài chính còn lại. Quan trọng hơn với người cha bốn con là anh có thể tự sắp xếp thời gian làm việc quanh lịch sinh hoạt của gia đình.

Sau mỗi chuyến xe là những khoản phải chi, trách nhiệm và kế hoạch riêng của mỗi gia đình.

Cũng như anh Toàn, anh Phúc không nhìn thu nhập qua một chuyến xe riêng lẻ. Với anh, điều quan trọng là tổng số tiền có được sau cả ngày, từ các cuốc xe đã hoàn thành đến những khoản thưởng theo chương trình. "Có cuốc cao, cuốc thấp, nhưng mình còn tính cả số chuyến và thưởng trong ngày. Quan trọng là nó đủ để mình lo cho gia đình", anh nói.

Sự chủ động về thời gian cũng giúp anh giữ được nhịp sinh hoạt mà mình mong muốn. Buổi sáng anh đưa các con đến trường rồi mới bắt đầu nhận chuyến. Khi gia đình có việc, anh có thể điều chỉnh thời gian hoạt động cho phù hợp. Với anh, đó là một trong những lý do công việc vẫn phù hợp sau hơn hai năm gắn bó.

Anh Toàn và anh Phúc có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều tìm thấy ở công việc một nguồn thu nhập để chăm lo cho gia đình cùng sự linh hoạt để chủ động hơn trong cuộc sống. Những cuốc xe cứ thế góp lại qua từng ngày, cùng họ vun vén cho những kế hoạch nhỏ của gia đình và giữ nhịp sống theo cách phù hợp với mình.