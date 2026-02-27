Chuyện cặp vợ chồng khách Hàn bị bỏ lại giữa thành phố mùa Tết vừa qua

Mùa Tết Nguyên Đán vừa qua không chỉ là dịp để người bản địa đoàn viên mà còn là thời điểm lý tưởng để khách du lịch quốc tế trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. Thế nhưng, với đôi vợ chồng người Hàn Quốc, chuyến đi này đã để lại một kỷ niệm đặc biệt khi họ đến Việt Nam vào dịp Tết nhưng gặp cảnh tượng phố xá vắng vẻ.

Đôi vợ chồng Hàn Quốc ăn Tết Nguyên Đán ở Việt Nam

Hành trình của họ bắt đầu đầy hứng khởi trong đêm giao thừa. Giống như bao người dân ở TP.HCM, hai vợ chồng hào hứng xuống đường để tận hưởng không khí lễ hội. Họ vô cùng ấn tượng khi biết hệ thống tàu điện Metro mở cửa miễn phí phục vụ người dân trong những ngày Tết. Giữa dòng người tấp nập tại khu vực Landmark 81, cặp đôi đã cùng nhau đếm ngược, ngắm nhìn bầu trời rực rỡ pháo hoa và tận hưởng khoảnh khắc bước sang năm mới cùng người bản địa.

Cặp đôi đã đón năm mới cùng người bản địa tại Landmark 81

Tuy nhiên, câu chuyện dở khóc dở cười ập đến vào sáng mùng 1 Tết. Sau một đêm thức muộn đón giao thừa, cặp đôi thức dậy với chiếc bụng đói và đinh ninh rằng một thành phố lớn như TP.HCM thì các quán ăn sẽ mở cửa phục vụ thực khách. Thế nhưng, khi bước ra khỏi cửa, họ hoang mang đối mặt với những con phố thưa người, vắng xe cộ. Những quán ăn yêu thích, tiệm cà phê quen thuộc hay các khu trung tâm thương mại sầm uất đều đóng cửa then cài.

Các hàng quán đều đóng cửa ngay mùng 1 Tết

Cứ đi bộ mỏi chân qua hết ngã tư này đến ngã tư khác, thứ cặp đôi nhận lại chỉ là những tấm biển thông báo đóng cửa. Thậm chí, khi tìm hiểu về các món ăn truyền thống ngày Tết của người Việt như bánh tét hay thịt kho hột vịt qua công cụ tìm kiếm, cả hai đã nói đùa rằng có lẽ họ nên ghé đại vào một nhà dân nào đó để xin ăn vì quá đói. Cảnh tượng hai người khách ngoại quốc ngơ ngác giữa phố xá vắng vẻ đã tạo nên một tình huống vừa hài hước vừa khiến người xem cảm thấy đồng cảm.

Sau nhiều giờ rong ruổi, may mắn thay, đôi vợ chồng đã tìm thấy một nhà hàng hiếm hoi mở cửa. Dù thực đơn không có những món Tết đúng nghĩa như mong đợi nhưng cặp đôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi tận hưởng bầu không khí Tết tại Việt Nam. Câu chuyện khép lại bằng lời khuyên chân thành không kém phần hài hước của đôi vợ chồng dành cho những ai có ý định du lịch Việt Nam mùa Tết là hãy chuẩn bị sẵn tinh thần và cả các món ăn dự trữ.

Cuối cùng, cặp đôi cũng tìm được quán ăn phục vụ thực khách dịp Tết

Đoạn video đã nhanh chóng nhận được nhiều lượt quan tâm của cộng đồng mạng Việt Nam, nhiều người đã giải thích vì sao vào dịp Tết đường phố vắng và các quán ăn đóng cửa: “Vì ngày Tết mọi người về quê với gia đình hết rồi đó, đa số người Việt Nam là sinh ra ở các vùng nông thôn, khi lớn lên họ phải lên các thành phố lớn để tìm kiếm việc làm, đó là lý do ngày thường ở thành phố lớn rất đông đúc và bận rộn, nhưng đến kỳ nghỉ lớn trong năm, mọi người sẽ tranh thủ thời gian về với gia đình và người thân ở các vùng quê nông thôn”, “Mọi người đã về quê ăn tết rồi và thành phố sẽ trở lại đông đúc vào thứ hai tuần sau thôi”. Cư dân mạng cũng không quên gửi lời chúc năm mới bình an và cảm ơn cặp đôi vì đã chọn Việt Nam làm điểm đến.

Nguồn: Vợ Chồng Hàn Quốc