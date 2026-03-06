Chuyển biến lớn tại siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng 885.000 tỷ đồng, người dân 18 xã, phường Hà Nội cần đặc biệt chú ý

Ngày 5/3, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thành lập Tổ công tác chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đồng ý về nguyên tắc việc triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trong phạm vi, ranh giới thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

TP yêu cầu rà soát các dự án thành phần, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với định hướng tuyến theo quy định. Sở Tài chính được giao chủ trì, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

UBND TP Hà Nội cũng giao UBND các xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, căn cứ phạm vi, ranh giới dự án và các chủ trương đã được chấp thuận để tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai trên tổng diện tích 11.000 ha dọc hai bên bờ sông Hồng. (Ảnh: Người lao động)



Trước đó, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi 30 xã, phường về việc quản lý đầu tư xây dựng, quản lý cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng thuộc phạm vi 2 "siêu dự án", là Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic và Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, 30 xã, phường dừng việc triển khai các dự án, công trình, gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các xã, phường dừng ngay việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng các dự án, công trình (cả dự án đầu tư công và dự án vốn ngoài ngân sách) nằm trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch của 2 dự án nêu trên để thực hiện rà soát tổng thể, đảm bảo tuân thủ quy hoạch và tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội.

Trường hợp các công trình đang xây dựng theo giấy phép xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng thì UBND các xã phường phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch thực hiện các dự án nêu trên để tổ chức, cá nhân liên quan nắm bắt và có kế hoạch phù hợp...

UBND phường Hồng Hà (Hà Nội) có văn bản yêu cầu các phòng, ban thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng thuộc phạm vi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, đối với các dự án nằm trong phạm vi ranh giới dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, UBND phường Hồng Hà quyết định tạm dừng ngay việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng (bao gồm cả dự án đầu tư công và dự án vốn ngoài ngân sách) để thực hiện rà soát tổng thể, bảo đảm tuân thủ quy hoạch.

Đối với các công trình đã được cấp, các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân nắm bắt chủ trương, kế hoạch thực hiện dự án trên, từ đó có phương án xây dựng phù hợp.

UBND phường sẽ tạm dừng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình nằm trong ranh giới đã xác định thuộc phạm vi dự án; đồng thời, hướng dẫn rõ phạm vi khu vực được cấp phép và khu vực tạm dừng cấp phép, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 11.000ha, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.



