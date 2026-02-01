Chuyến bay từ Nha Trang đi Bangkok phải hạ cánh khẩn cấp vì hành khách cởi đồ, đòi nhảy khỏi máy bay

Theo truyền thông Nga và lời kể của hành khách, người đàn ông chưa rõ danh tính, bắt đầu có biểu hiện bất thường ngay sau khi máy bay cất cánh. Người này được cho là trong tình trạng say rượu, liên tục thách thức tiếp viên hàng không đánh nhau và lớn tiếng đe dọa tổ bay.

Đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh người đàn ông này quát lớn bằng tiếng Anh: “Đừng chạm vào tôi”, đồng thời yêu cầu tiếp viên mở cửa máy bay. Sau đó, ông ta tiếp tục la hét bằng tiếng Nga, yêu cầu tổ bay “mở cửa ngay” và thậm chí còn tuyên bố trước toàn bộ hành khách rằng mình sẽ nhảy khỏi máy bay.

Các hành khách cho biết người đàn ông này đã làm quen với một người khác trên chuyến bay trước khi bắt đầu hành vi kỳ lạ. Ông ta liên tục ra vào nhà vệ sinh, tỏ ra kích động, rồi cãi vã với tiếp viên, khăng khăng đòi rời khỏi máy bay. Dù nhiều hành khách cố gắng trấn an, người này vẫn tiếp tục la hét, tìm cách gây sự với tổ bay.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi người đàn ông cởi bỏ quần áo, chỉ còn mặc đồ lót và chạy quanh khoang hành khách, tìm cách thoát khỏi máy bay. Sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp, người này đã nhảy khỏi cửa máy bay khi thang chưa được lắp đặt, khiến anh ta bị thương ở chân trong lúc bỏ chạy.

Cảnh sát Thái Lan sau đó đã khống chế và bắt giữ người đàn ông. Theo hãng tin Shot, “một du khách bán khỏa thân, hung hăng đã gây rối nghiêm trọng trên chuyến bay, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Người này tìm cách bỏ trốn khỏi khoang hành khách nhưng nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ”.

Chuyến bay ban đầu dự kiến hạ cánh tại sân bay Don Mueang, Bangkok.

Theo thông tin từ Khaosod, Đại diện Cơ quan quản lý sân bay Thái Lan và cảnh sát xuất nhập cảnh sân bay Don Mueang xác nhận người đàn ông trên đã đến Thái Lan trên chuyến bay FD647 của Thai AirAsia từ Việt Nam vào ngày 29/1. Trong quá trình kiểm tra nhập cảnh, lực lượng chức năng nhận thấy người này trong tình trạng say nặng, nói năng không mạch lạc và không thể giải thích rõ mục đích chuyến đi. Ông ta cũng không đáp ứng yêu cầu về khả năng tài chính theo quy định pháp luật.

Nhà chức trách cho biết người đàn ông này thuộc diện bị cấm nhập cảnh theo Luật Nhập cư Thái Lan năm 1979 và đã bị từ chối cho nhập cảnh. Sau đó, người này bị trục xuất về quốc gia xuất phát trên chuyến bay FD646 vào lúc 7h55 ngày 31/1, theo thông báo của các cơ quan chức năng.

Nguồn: Daily Mail, Khaosod