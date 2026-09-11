Sáng 11/9, từ Ga Quân sự, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, máy bay vận tải quân sự CASA-295 thực hiện chuyến bay đặc biệt thứ 2 đưa 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính từ TP HCM ra Hà Nội phục vụ giám định ADN. Đây là những mẫu được thu thập từ các phần mộ chưa xác định danh tính và hài cốt liệt sĩ chưa biết tên tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Tây Ninh, mang theo hy vọng tìm lại tên, quê quán và người thân cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Chuyến bay của lòng tri ân

Từ sáng sớm 11/9, trước khi thực hiện nghi thức vận chuyển, bàn giao mẫu sinh phẩm 13.563 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại ga Quân sự, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đại biểu tham dự lễ dâng hoa, dâng hương tại ga Quân sự, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Xuân Sang)

Tham dự chương trình có Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân cùng đại diện Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo kế hoạch, máy bay vận tải quân sự CASA-295 sẽ vận chuyển 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ Ga Quân sự, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến sân bay Gia Lâm, Hà Nội, sau đó được bàn giao phục vụ công tác giám định ADN, với sự tham gia của Viện Pháp y Quân đội và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Số mẫu trên được thu thập từ các phần mộ chưa biết tên và hài cốt liệt sĩ chưa biết tên tại ba địa phương gồm Đồng Nai, Lâm Đồng và Tây Ninh. Các mẫu sinh phẩm được đóng trong những thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ trước khi đưa lên máy bay.

Mỗi thùng mẫu không chỉ là một phần việc chuyên môn trong quy trình giám định ADN mà còn chứa đựng niềm hy vọng của những gia đình đã nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, chờ đợi ngày biết được nơi người thân của mình đang nằm lại.

Việc vận chuyển bằng máy bay quân sự góp phần rút ngắn thời gian, bảo đảm an toàn, chặt chẽ trong quá trình bàn giao, tiếp nhận mẫu, đồng thời thể hiện sự phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

"Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được trao đi hôm nay là thêm một hy vọng được thắp lên, để xoa dịu những mòn mỏi, nỗi chờ mong bao năm qua của người thân, gia đình", Trung tướng Trần Vinh Ngọc xúc động phát biểu. (Ảnh: Xuân Sang)

Phát biểu tại lễ dâng hoa, dâng hương, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước hòa bình, nhưng vẫn còn những người con ưu tú của Tổ quốc nằm lại nơi lòng đất mẹ mà chưa trọn vẹn danh tính.

“Vẫn còn những khoảng lặng đau đáu khôn nguôi - những ngôi mộ liệt sĩ chưa rõ tên, và những mái đầu đã bạc trắng của người cha, người mẹ, người vợ khắc khoải, mòn mỏi ngóng trông thông tin của các anh hùng, liệt sĩ”, Trung tướng Trần Vinh Ngọc chia sẻ.

Cũng theo Chính ủy Quân khu 7, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu cùng các cơ quan, đơn vị chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học và cơ quan báo chí đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. “Đây không chỉ là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước mà còn góp phần lan tỏa sâu sắc đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’, bồi đắp truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ”, Trung tướng Trần Vinh Ngọc nhấn mạnh.

Hàng nghìn mẫu từ ba địa phương

Để có được số lượng mẫu lớn phục vụ đợt giám định lần này, các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 đã triển khai khẩn trương việc rà soát, khai quật, thu nhận và bảo quản mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ theo quy trình chuyên môn.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai đã bàn giao 4.618 mẫu hài cốt liệt sĩ nhằm phục vụ giám định ADN. (Ảnh: Xuân Sang)

Tại TP Đồng Nai, chiều 10/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố tổ chức vận chuyển, bàn giao 4.618 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, số mẫu của địa phương được đóng gói trong 55 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ và bàn giao cho lực lượng làm nhiệm vụ vận chuyển.

Các mẫu sinh phẩm được đóng trong những thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ trước khi đưa lên máy bay. (Ảnh: Xuân Sang)

Cùng thời điểm, tại tỉnh Lâm Đồng, 3.625 mẫu hài cốt liệt sĩ cũng được hoàn tất bàn giao để phục vụ giám định ADN. Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng, số mẫu này được thu thập từ 4.776 phần mộ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Sau hơn 2 tháng triển khai, địa phương thu được 3.625 mẫu, đạt tỷ lệ 75,9%. Những trường hợp còn lại không thu được sinh phẩm hoặc không đủ điều kiện thực hiện giám định ADN. Từ Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận, các mẫu được bảo quản, vận chuyển về khu vực sân bay quân sự Tân Sơn Nhất để tiếp tục hành trình ra Hà Nội phục vụ giám định.

Những mẫu sinh phẩm được nâng niu, bảo quản và vận chuyển với sự trang trọng đặc biệt. (Ảnh: Xuân Sang)

Tại Tây Ninh, cũng trong chiều ngày 10/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đã tổ chức lễ vận chuyển, bàn giao 5.287 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bến Lức. Trong số này, có 4.949 mẫu được thu thập từ các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn và 338 mẫu được lấy từ hài cốt liệt sĩ do các đội K quy tập trong đợt 2, mùa khô 2025-2026 tại Campuchia. Sau lễ bàn giao, toàn bộ số mẫu được đưa về khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị cho chuyến bay quân sự ra Hà Nội sáng nay.

Việc ba địa phương đồng thời hoàn tất công tác thu nhận, bảo quản và bàn giao mẫu đã tạo nên một đợt vận chuyển có quy mô lớn, phục vụ trực tiếp mục tiêu xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Để những người đã nằm xuống được gọi đúng tên

Mỗi kết quả giám định ADN chính xác không chỉ bổ sung một cái tên vào hồ sơ liệt sĩ. Quan trọng hơn, đó có thể là khoảnh khắc một gia đình sau nhiều năm chờ đợi được xác nhận người thân của mình đã hy sinh, được biết nơi các anh đang yên nghỉ. Bởi vậy, chuyến bay CASA-295 từ Tân Sơn Nhất ra Hà Nội không đơn thuần là một hoạt động vận chuyển. Đó là hành trình đặc biệt của lòng tri ân.

"Xin cúi đầu tiễn biệt các anh về với Thủ đô yêu dấu, để ánh sáng của khoa học và sự tri ân gọi đúng tên các anh trở về trong vòng tay yêu thương của đồng bào, đồng chí, gia đình và những người thân yêu", trích phát biểu Trung tướng Trần Vinh Ngọc. (Ảnh: Xuân Sang)

Trên hành trình ấy, những mẫu sinh phẩm được nâng niu, bảo quản và vận chuyển với sự trang trọng đặc biệt. Những thùng mẫu phủ Quốc kỳ mang theo niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân rằng những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc không bao giờ bị lãng quên.

Đối với Quân khu 7 và các địa phương, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm và nghĩa tình đối với những người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho đất nước. “Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được trao đi hôm nay là thêm một hy vọng được thắp lên, để xoa dịu những mòn mỏi, nỗi chờ mong bao năm qua của người thân, gia đình. Xin cúi đầu tiễn biệt các anh về với Thủ đô yêu dấu, để ánh sáng của khoa học và sự tri ân gọi đúng tên các anh trở về trong vòng tay yêu thương của đồng bào, đồng chí, gia đình và những người thân yêu.” Trung tướng Trần Vinh Ngọc phát biểu xúc động trong lễ bàn giao.

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm những người đã nằm xuống vẫn tiếp tục. Và trên hành trình ấy, mỗi mẫu sinh phẩm được đưa đến phòng xét nghiệm hôm nay cũng chính là một lần lời hứa của thế hệ hôm nay với các thế hệ đi trước được nhắc lại: Tổ quốc và Nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.