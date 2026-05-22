Chuyên án gây “bão” MXH, fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM tăng thêm 217.000 người theo dõi

Trưa 22/5, sự chú ý của cộng đồng mạng đổ dồn về page Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh. Điều này dẫn đến lượng người tương tác và theo dõi page tăng mạnh.

Theo ghi nhận, vào khoảng 11h30 ngày 22/5, tài khoản này có khoảng 454.000 người theo dõi. Chỉ sau 30 phút, con số đã tăng lên 554.000 lượt theo dõi, tương đương mức tăng hơn 100.000 người.

Đến 12h07, lượng người theo dõi tiếp tục tăng, đạt khoảng 604.000. Hiện tại - 12h27 trưa 22/5, con số đạt 671.000 người theo dõi, tăng 217.000 người chỉ sau 1 tiếng đồng hồ. Con số vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Biến động mạnh về lượng theo dõi diễn ra trong bối cảnh page Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh liên tục đăng tải các thông tin liên quan đến một chuyên án ma túy quy mô lớn đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Bắt đầu từ tối 21/5, fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn: “Đúng 11h30 trưa mai 22/5/2026 chúng ta trở về đây gặp nhau, nghe tin chiến thắng heng”.

Dù không tiết lộ nội dung cụ thể, cách thông báo mang tính "hẹn giờ" này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đúng 11h30 trưa 22/5, như thông báo được đăng tải từ tối hôm trước, fanpage cập nhật diễn biến mới của chuyên án.

Theo nội dung bài đăng, từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đã mở rộng điều tra, báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM xác lập chuyên án và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây.

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện nghiệp vụ để rà soát, truy bắt các mắt xích trong đường dây. Đến thời điểm công bố thông tin, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 139 đối tượng, nâng tổng số người bị bắt trong chuyên án lên 140 người.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đang tiếp tục thống kê, củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra vụ án.

Về phía page Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh, đây không phải là lần đầu tiên tài khoản này tạo nên cơn sốt trên MXH.

Một trong những bài đăng từng tạo hiệu ứng mạnh là dòng trạng thái đăng ngày 6/10/2025 với nội dung: “Ủa? Mắc mớ gì buồn là phải chơi ma túy? Rồi bị bắt đi tò (tức là đi tù - PV) còn buồn hơn gấp trăm lần á”. Chỉ sau hơn hai ngày, bài viết thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ, lan truyền rộng rãi trên Facebook, Threads và TikTok.

Không chỉ nội dung bài đăng, phần bình luận cũng trở thành "đặc sản" của fanpage. Admin thường xuyên tương tác trực tiếp với người dùng bằng cách trả lời dí dỏm nhưng chừng mực. Khi có người hỏi vì sao cán bộ lại hài hước như vậy, fanpage đáp lại: "Của dân, gần dân, do dân, vì dân... hài hước cũng là học từ dân". Những màn đối đáp tự nhiên này nhiều lần được cộng đồng mạng chia sẻ lại như những nội dung độc lập.

Sức tương tác lớn đến mức có thời điểm nền tảng tự động hạn chế tính năng bình luận của fanpage vì ghi nhận tần suất phản hồi quá cao. Khi đó, admin thậm chí phải chuyển sang trả lời người dùng bằng story thay vì comment trực tiếp.

Bên cạnh đó, fanpage còn nhiều lần gây chú ý với những bài đăng bắt trend nhưng vẫn giữ trọng tâm tuyên truyền. Chẳng hạn bài viết với nội dung "Trời ơi, lá đu đủ đâu có phải là ma túy..." từng thu hút gần 100.000 lượt tương tác. Dưới phần bình luận, admin vừa giải thích các quy định liên quan đến chất gây nghiện, vừa khéo léo xử lý những câu hỏi mang tính đùa vui từ người nổi tiếng và người dùng mạng xã hội, đồng thời ghim bình luận nhắc nhở mọi người cần nhận thức đúng về tác hại của ma túy.

Có thể thấy sức hút của fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh không đến từ những nội dung giật gân hay giải trí đơn thuần. Điều khiến trang này được đông đảo người dùng mạng xã hội quan tâm nằm ở cách truyền tải thông tin gần gũi, bắt nhịp ngôn ngữ internet nhưng vẫn giữ được tính chính thống của một cơ quan chức năng.

Thay vì những dòng thông báo khô cứng, admin fanpage thường lựa chọn lối diễn đạt ngắn gọn, đời thường và mang màu sắc đối thoại với người đọc. Các nội dung tuyên truyền về tác hại của ma túy, cảnh báo vi phạm pháp luật hay kết quả đấu tranh chuyên án được chuyển tải bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận hơn, giúp người trẻ sẵn sàng dừng lại đọc và tương tác.

