Camera ghi hình đối tượng sát hại người tình rồi dựng hiện trường giả: Nguyên nhân vì một tin nhắn

Hương Trà (T/H)
|

Dù đã có vợ con riêng, đối tượng vẫn thường xuyên lui tới phòng trọ nơi chị M sinh sống và lo tiền sinh hoạt cho hai mẹ con.

Ngày 21/5, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang tạm giữ Vũ Trọng Tuấn (SN 1985) để điều tra về hành vi giết người xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là chị Đ.T.T.M. (SN 1989, trú tại phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh). Chị M. và Tuấn sống chung với nhau như vợ chồng tại phòng trọ số 4, nhà trọ T.N. (KP An Quới, phường Trảng Bàng, Tây Ninh)

Báo Công an nhân dân (CAND) thông tin, khoảng 14h ngày 20/5, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm dẫn đến cãi vã. Trong lúc xô xát, Tuấn nghi dùng vật sắc nhọn, nghi là dao, đâm chị M. tử vong rồi khóa cửa phòng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến chiều tối cùng ngày, người dân sống cạnh phòng trọ thấy khu vực im ắng bất thường nên sinh nghi. Khi phá cửa kiểm tra, mọi người phát hiện chị M. đã tử vong nên lập tức trình báo công an. Trong quá trình Tuấn bỏ trốn, camera an ninh nhà dân đã ghi lại hình ảnh đối tượng.

Sau khi gây án, Tuấn di chuyển theo hướng Gò Dầu. Để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, nghi phạm bỏ lại xe trên cầu, dựng hiện trường giả như nhảy cầu tự tử rồi bơi vào bờ tiếp tục lẩn trốn. Đến tối cùng ngày, Tuấn đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Hình ảnh đối tượng Tuấn bị camera an ninh ghi lại. (Nguồn ảnh: CAND)

PLO dẫn lời khai ban đầu của đối tượng, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và cơn ghen kéo dài giữa Tuấn với chị M. Hai người quen biết, sống với nhau như vợ chồng và có một người con chung ở phòng trọ tại phường Trảng Bàng, Tây Ninh. Dù đã có vợ con riêng, Tuấn vẫn thường xuyên lui tới phòng trọ nơi chị M. sinh sống và lo tiền sinh hoạt cho hai mẹ con.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Tuấn nghi ngờ chị M. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác vì thường xuyên nhắn tin trên điện thoại. Chiều 20/5, khi đến phòng trọ, Tuấn bắt gặp chị M đang nhắn tin với một người đàn ông lạ. Sau khi giật điện thoại để kiểm tra, hai người xảy ra giằng co, sau đó Tuấn sát hại chị M.

