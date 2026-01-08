Chuyển 7,4 tỷ đồng để đầu tư vào sàn vàng, tiền điện tử: Đến khi tài khoản hiện "lãi khủng" hơn 34 tỷ, người phụ nữ ở TP.HCM lại vội báo công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đang điều tra, mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phát hiện ngày 12/10/2025 tại phường An Nhơn. Vụ án liên quan đến thủ đoạn giả danh chuyên gia tài chính nước ngoài, dụ dỗ đầu tư tiền điện tử trên các website giả mạo, đồng thời làm rõ hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài để phục vụ hoạt động phạm tội.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tháng 8/2025, chị L.T.T.D (sinh năm 1978, trú phường An Nhơn) đăng thông tin cho thuê nhà trên một website thì được một người đàn ông liên hệ qua mạng xã hội hỏi thuê. Sau thời gian trò chuyện, đối tượng thường xuyên chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân nhằm tạo lòng tin, dần xây dựng mối quan hệ thân thiết với chị D.

Đến đầu tháng 9/2025, đối tượng giới thiệu và hướng dẫn chị D truy cập website “starslatme.com”, quảng bá đây là sàn giao dịch đầu tư vàng và tiền điện tử đa quốc gia, có khả năng sinh lời cao. Ban đầu, đối tượng sử dụng tài khoản của mình để thao tác mua – bán, cho thấy tài khoản phát sinh lợi nhuận nhằm tạo niềm tin. Sau đó, chị D được đề nghị mở tài khoản riêng để trực tiếp đầu tư, với cam kết sẽ được “hỗ trợ kỹ thuật” và bảo đảm sinh lời.

Trong khoảng một tháng, theo hướng dẫn của đối tượng và bộ phận “chăm sóc khách hàng” trên website, chị D đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp. Các tài khoản này đứng tên nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác nhau, không liên quan đến chị D. Tổng số tiền nạn nhân đã chuyển là hơn 7,4 tỷ đồng. Trong quá trình này, các đối tượng từng chuyển trả một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin, khiến chị D tiếp tục đầu tư với số tiền ngày càng lớn.

Khi tài khoản trên website hiển thị số dư hơn 1,3 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank), chị D thực hiện rút tiền thì hệ thống thông báo tài khoản bị “đóng băng” do lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu nộp thêm khoản phí xác minh tương đương 10% lợi nhuận để mở khóa. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, chị D không chuyển thêm tiền và đến Công an phường An Nhơn trình báo.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Đình Vấn (sinh năm 1996, quê Gia Lai, không có nơi cư trú ổn định) là một trong những đối tượng trực tiếp tham gia hoạt động chuyển – nhận tiền trong đường dây lừa đảo. Vấn khai nhận được Cao Bá Huy (sinh năm 1973, trú phường Bình Hưng Hòa) tổ chức, môi giới đưa sang Campuchia làm việc cho các đối tượng người nước ngoài tại khu vực Bavet.

Tại Campuchia, Vấn được giao sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên mình để thực hiện giao dịch theo chỉ đạo. Dù biết rõ đây là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vấn vẫn tiếp tục tham gia để hưởng tiền công. Đáng chú ý, trong thời gian này, Vấn và Huy còn bàn bạc “khóa” một số tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền trước khi các đối tượng nước ngoài phát hiện. Sau khi về Việt Nam, Vấn tìm cách mở lại tài khoản, rút tiền sử dụng cá nhân.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Cao Bá Huy giữ vai trò tổ chức, môi giới đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho các tổ chức tội phạm. Hiện Huy đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Vấn về cùng tội danh; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài, làm rõ dòng tiền liên quan.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư vàng, tiền điện tử trên website, ứng dụng không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn của người quen qua mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai.

Cơ quan Công an cũng yêu cầu những người đang hoặc đã tham gia tiếp tay cho các đường dây lừa đảo, mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử phải chấm dứt hành vi, chủ động trình báo để được xem xét khoan hồng. Người dân không tin vào các lời quảng cáo “việc nhẹ, lương cao”, “xuất ngoại thu nhập lớn” nhằm tránh rơi vào bẫy của các tổ chức tội phạm xuyên biên giới.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

Linh San