Chụp ảnh bằng điện thoại mà quên tắt 1 công tắc, thông tin cá nhân dễ bị rò rỉ, bị kẻ gian lợi dụng: Nhiều người chưa từng nghe qua

Tính năng ghi vị trí trong ảnh là gì?

Hầu hết các điện thoại thông minh hiện nay đều tích hợp tính năng ghi lại thông tin vị trí (GPS) vào dữ liệu ảnh. Khi tính năng này được bật, mỗi bức ảnh sẽ lưu trữ thông tin về địa điểm chụp trong phần siêu dữ liệu (metadata). Nếu chia sẻ ảnh mà không xóa hoặc tắt tính năng này, người khác có thể dễ dàng biết được nơi bạn đã chụp ảnh đó.

Cách tắt tính năng ghi vị trí khi chụp ảnh

Đối với iPhone:

Mở ứng dụng Cài đặt.

Chọn Quyền riêng tư > Dịch vụ định vị.

Cuộn xuống và chọn Camera.

Chọn Không để tắt tính năng ghi vị trí cho ảnh chụp.

Đối với Android:

Mở ứng dụng Camera.

Truy cập Cài đặt (thường là biểu tượng bánh răng).

Tìm và tắt tùy chọn Lưu vị trí hoặc Gắn thẻ địa lý.

Ảnh minh họa

Lưu ý: Tên và vị trí của tùy chọn có thể khác nhau tùy theo hãng sản xuất và phiên bản hệ điều hành.

Tại sao nên tắt tính năng này?

Việc để lại thông tin vị trí trong ảnh có thể dẫn đến:

-Tiết lộ nơi ở, nơi làm việc hoặc các địa điểm bạn thường xuyên lui tới.

-Tạo điều kiện cho kẻ xấu theo dõi hoặc xâm phạm quyền riêng tư.

-Gây nguy hiểm nếu ảnh được chia sẻ công khai trên mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến.

Trước khi chia sẻ ảnh, hãy kiểm tra và xóa thông tin vị trí nếu không cần thiết. Ngoài ra, hãy cân nhắc tắt hoàn toàn tính năng ghi vị trí trong cài đặt camera để đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Trong kỷ nguyên số, điện thoại thông minh không chỉ là công cụ liên lạc mà còn là thiết bị lưu trữ vô vàn thông tin cá nhân: từ hình ảnh, tin nhắn, email, cho đến dữ liệu ngân hàng, vị trí di chuyển hằng ngày. Chính vì vậy, việc bảo vệ quyền riêng tư trên thiết bị di động trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Một hành động tưởng như vô hại như chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội có thể trở thành "kẽ hở" để kẻ xấu khai thác. Chỉ cần thông tin vị trí bị rò rỉ qua ảnh, người khác có thể lần ra nơi ở, lịch trình sinh hoạt hoặc các mối quan hệ cá nhân. Trong những trường hợp nghiêm trọng, điều này có thể dẫn tới mất an toàn cá nhân, bị theo dõi, lừa đảo hoặc tấn công mạng.

Bên cạnh đó, các ứng dụng cài đặt trên điện thoại thường yêu cầu quyền truy cập vị trí, danh bạ, ảnh và micro. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, người dùng có thể vô tình chia sẻ dữ liệu riêng tư cho các bên thứ ba mà không hề hay biết.

Do đó, người dùng cần hình thành thói quen kiểm tra và điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư, chỉ cấp quyền khi thật sự cần thiết, đồng thời nâng cao nhận thức về các rủi ro bảo mật để sử dụng điện thoại thông minh một cách an toàn và chủ động. Bảo vệ quyền riêng tư không chỉ là bảo vệ thông tin – đó còn là bảo vệ sự an toàn, nhân thân và danh tính của chính mình trong thế giới số đầy biến động.

