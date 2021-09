Chuỗi thực phẩm Homefarm vừa được quỹ của Alibaba rót triệu đô: Lớn nhanh như thổi với 150 cửa hàng, “sinh sau đẻ muộn” nhưng đã cho Bác Tôm, Sói Biển "hít khói"

Mới đây, chuỗi thực phẩm Homefarm thông báo đã được Quỹ Đổi mới và Công nghệ eWTP của Alibaba rót vốn. Dù không công bố con số cụ thể nhưng CEO Trần Văn Trường cho biết khoản vốn đầu tư này đạt 7 con số, tức lên tới đơn vị triệu USD.



Homefarm ra đời từ năm 2014, khởi đầu là một cửa hàng nhỏ cung cấp thực phẩm sạch tại Hoàng Mai (Hà Nội). Ngay từ đầu, Homefarm đã tập trung vào thông điệp thực phẩm nhập khẩu chất lượng cao, chuyên bán các sản phẩm bò Mỹ/Úc, cá hồi tươi Nauy và các loại thực phẩm nhập khẩu cao cấp khác.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi hồi cuối năm 2020, CEO Trần Văn Trường cho biết trong giai đoạn đầu, Homefarm tập trung vào hàng nhập khẩu để ngay lập tức có nguồn thực phẩm chất lượng cao phục vụ khách hàng, rồi mới từ từ quay trở lại ‘săn’ hàng chuẩn ở thị trường quốc nội, khi nguồn cung bắt đầu đủ lớn như hiện tại.

Do đó, hiện Homefarm đang làm việc với các nhà xuất khẩu của Việt Nam để giữ lại các sản phẩm Việt Nam có thế mạnh phân phối cho khách hàng trong nước, như các loại thủy hải sản tiêu chuẩn xuất khẩu đang là một trong các dòng sản phẩm chủ lực của hệ thống.

Khác với các siêu thị hay chuỗi thực phẩm sạch khác, chuỗi cửa hàng này không ham bán dàn trải quá nhiều mặt hàng, không bán rau củ quả mà chỉ tập trung vào thịt, cá cùng một số loại đồ khô.

Ngoài ra, thực phẩm cũng được định hướng phục vụ khách hàng tối đa, sơ chế tại điểm chứ không chỉ đơn thuần bày bán như các siêu thị.

Vị CEO cho biết Homefarm mong muốn mang đến một giải pháp về bữa ăn trong các dịp đặc biệt cho những gia đình trẻ, không có nhiều thời gian chuẩn bị như cung cấp các combo kèm theo hướng dẫn, cung cấp các sản phẩm sơ chế - ready to eat, ready to cook… Do đó, các cửa hàng của Homefarm cũng không cần diện tích quá lớn.

Đáng nói, Homefarm đã đi rất nhanh trong bối cảnh thị trường cung cấp thực phẩm sạch tại Hà Nội rất cạnh tranh, không ít cái tên đã phải ngậm ngùi rút lui khỏi cuộc chơi. "Đàn anh" Sói Biển, Bác Tôm dù ra đời sớm hơn nhưng mạng lưới cũng chỉ dừng lại ở khoảng 20 cửa hàng. Homefarm đã cán mốc 150 cửa hàng tính tới thời điểm hiện tại (theo fanpage).

CEO Trần Văn Trường tiết lộ, tháng 10/2020, Homefarm đã giải quyết được điểm mấu chốt của chuỗi cung ứng sản phẩm – một cách tương đối thần tốc, khi hoàn tất xây dựng và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 hai DC tổng sản xuất và phân phối tại Hà Nội và TP. HCM. Công ty cũng tăng tốc mở rộng, với tốc độ 5-7 cửa hàng/tháng.

Homefarm hoạt động trên GrabMart

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, Homefarm chẳng những không phải đóng cửa mà còn ăn lên làm ra nhờ cung cấp thực phẩm thiết yếu.

Tính đến tháng 7/2021, Homefarm đã có mặt tại Hà Nội, Tp.HCM và Hải Phòng với 150 cơ sở (gấp 7,5 lần Sói Biển), phân bổ dày đặc trong các khu dân cư. Đội ngũ nhân sự cũng khá lớn, đạt 800 người. Ngoài ra, trong lúc dịch vụ GrabMart bị tạm dừng thì Homefarm cũng là đơn vị duy nhất vẫn được hoạt động trên Grab.

Theo Nikkei, số tiền được từ vòng gọi vốn lần này sẽ được sử dụng để phát triển và mở rộng chuỗi cửa hàng của Homefarm với mục tiêu đạt 1.000 cửa hàng vào năm 2025.

"Mục tiêu dài hạn sẽ hướng tới văn hóa thực phẩm lành mạnh; trong đó có các sản phẩm Organic, có nguồn gốc thực vật, xu hướng thực phẩm bền vững mới...

Hơn nữa, chúng tôi đã sớm nhận thấy rằng ngạch bán lẻ thực phẩm có tiêu chuẩn cao có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Chính vì vậy mà Homefarm chọn trở thành một trong những công ty đi tiên phong trong lĩnh vực này", CEO Trần Văn Trường chia sẻ cuối năm 2020.