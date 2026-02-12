Chuối tay Phật, hoa bắp cải hút khách Hà Nội dịp Tết

Trên thị trường đồ lễ năm nay, chuối tay Phật đang trở thành mặt hàng được nhiều gia đình lựa chọn.

Với đặc điểm các quả dính chụm, nải chuối trông như hai bàn tay úp lại, loại quả này thường được lựa chọn để bày vị trí trung tâm trên mâm ngũ quả. Theo khảo sát tại các phố chuyên đồ lễ, giá mỗi nải dao động phổ biến từ 200.000 đến 700.000 đồng tùy kích cỡ.

Những nải chuối bàn tay Phật có hình dáng lạ mắt được ưa chuộng dịp Tết năm nay.

Tại các hội nhóm kinh doanh trực tuyến, anh Hùng, một đầu mối sỉ lẻ chuối tại Đồng Nai, cho biết, khách Hà Nội thường đặt hàng từ rằm tháng Chạp khiến nguồn cung luôn trong tình trạng khan hiếm. “ Nhiều mối buôn liên hệ đặt sỉ số lượng lớn nhưng tôi buộc phải từ chối, chỉ có thể trả hàng cho khách lẻ đã đặt cọc trước vì lượng nải đạt chuẩn từ nhà vườn về nhỏ giọt”, anh Hùng chia sẻ.

Chuối bàn tay Phật là giống chuối còn khá mới tại Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng bởi hình dáng đặc biệt, loại chuối này còn được nhiều người ưa chuộng nhờ ý nghĩa may mắn, tâm linh, tượng trưng cho sự bình an, sung túc. Vì vậy, trong vài năm gần đây, chuối bàn tay Phật thường được tìm mua để trưng bày, đặt mâm ngũ quả đầu năm.

"Do đặc thù cúng lễ và trưng bày, khách hàng thường đặt ra tiêu chuẩn rất khắt khe về thẩm mỹ. Một nải chuối 'đạt chuẩn' phải có các nải xòe đều, hình dáng mô phỏng bàn tay Phật mới có thể được giá cao hơn chuối lễ thông thường", anh Hùng cho biết.

Việc sở hữu được một nải chuối ưng ý trong dịp này không hề dễ dàng. Chị Minh Anh (quận Thanh Xuân) cho biết: “Tôi đã lùng sục khắp các chợ lẫn các đầu mối hoa quả ngoài Bắc nhưng rất khó tìm được hàng sẵn. Dù giá lên tới nửa triệu đồng một nải và phải vận chuyển xa nhưng nhiều nơi vẫn báo hết hoặc chỉ nhận đơn đặt trước cả tuần. Phải mất rất nhiều công sức tôi mới ‘săn’ được ba nải đủ đẹp để dâng lễ”.

Không kém cạnh chuối "tay Phật", mặt hàng hoa bắp cải (bắp cải cảnh) cũng ghi nhận sức mua tăng trưởng ổn định với mức giá dao động từ 120.000 đến 200.000 đồng/chậu.

Năm nay, hoa bắp cải có màu sắc sặc sỡ đang được người dân ưa chuộng, tìm mua bởi giá thành rẻ, hình dáng độc lạ.

Bắp cải là loại rau quen thuộc với nhiều gia đình song việc chơi hoa bắp cải vào dịp Tết không phải ai cũng biết. Dịp cận Tết Nguyên đán, loại bắp cải này xuất hiện khá phổ biến tại Hà Nội.

Lựa chọn mua hoa bắp cải chơi dịp tết này, chị Lan (quận Cầu Giấy) đã chọn hai chậu hoa để trang trí nhà. “Thay vì mua những loại hoa cắt cành vốn nhanh tàn và phải thay mới liên tục trong mấy ngày Tết, tôi chọn bắp cải cảnh vì độ bền vượt trội, có thể chơi được cả tháng. Không chỉ có hình dáng tròn trịa, tầng lớp lá xếp chồng biểu trưng cho sự sung túc, đủ đầy, loại cây này còn mang nét đẹp mộc mạc nhưng rất sang trọng khi đặt trên bàn trà. Với mức giá chưa tới 200.000 đồng, đây là lựa chọn vừa túi tiền mà vẫn tạo được điểm nhấn khác biệt cho không gian phòng khách so với các loại hoa truyền thống trước đây”, chị Lan chia sẻ.

Theo các tiểu thương, do đặc thù thời tiết miền Bắc thất thường và kỹ thuật chăm sóc khắt khe, tỉ lệ cây đạt bán Tết còn thấp, màu sắc không rực rỡ bằng hàng xứ lạnh. Chính vì vậy, thị trường Hà Nội vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ xa, khiến giá thành loại cây này khá "nhảy múa" trong những ngày cao điểm giáp Tết.