Chuỗi phòng tập nổi tiếng, "quen mặt" với nhiều người Việt bất ngờ bị xử phạt

Một trong những chuỗi phòng tập thể hình nổi tiếng, được nhiều người Việt biết đến vừa bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền lên tới 580 triệu đồng do hàng loạt vi phạm liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần 25FIT, đơn vị vận hành chuỗi phòng tập 25FIT, với tổng số tiền 580 triệu đồng do có nhiều vi phạm trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, quyết định xử phạt được đưa ra sau quá trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của doanh nghiệp.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần 25FIT (Ảnh: 25 FIT)

Cơ quan chức năng xác định Công ty Cổ phần 25FIT đã thực hiện 5 hành vi vi phạm. Trong đó, doanh nghiệp không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin cá nhân đồng ý cung cấp, cũng như không tạo điều kiện để người tiêu dùng bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động có tính chất thương mại khác.

Ngoài các vi phạm liên quan đến thông tin cá nhân, Công ty Cổ phần 25FIT còn không thực hiện công khai hợp đồng theo mẫu theo quy định; không bảo đảm cỡ chữ tối thiểu đối với hợp đồng được giao kết bằng văn bản; đồng thời quy định các điều khoản không được phép đưa vào hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung theo quy định của pháp luật.

Cùng với quyết định xử phạt, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt các hành vi vi phạm, đồng thời rà soát và hoàn thiện các chính sách, quy trình để bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Sau quá trình làm việc, Công ty Cổ phần 25FIT đã phối hợp rà soát, cập nhật các nội dung liên quan. Doanh nghiệp báo cáo đã hoàn thành việc khắc phục một số tồn tại và đang tiếp tục hoàn thiện các nội dung còn lại.

25FIT là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thể dục, thể hình, phát triển mô hình tập luyện ứng dụng công nghệ EMS (Electrical Muscle Stimulation - kích thích cơ bằng xung điện). Hệ thống hiện có nhiều cơ sở hoạt động tại TP.HCM và Hà Nội.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, việc xử phạt đối với Công ty Cổ phần 25FIT liên quan đến các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bao gồm việc thu thập, sử dụng thông tin cá nhân và các quy định về hợp đồng theo mẫu. Cơ quan này cho biết việc công khai quyết định xử phạt nhằm cung cấp thông tin đến người tiêu dùng, cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định.

Nguồn: Uỷ Ban Cạnh Tranh Quốc Gia