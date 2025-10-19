Chuỗi cà phê Việt Nam sẽ xuất hiện tại chục quốc gia, dự kiến có hơn 100 cửa hàng

Mới đây, đại diện Công ty TNHH Teatime và đối tác, Công ty PT Tiga Waktu Rasa, đã chính thức ký kết hợp đồng nhượng quyền độc quyền để đưa chuỗi cà phê 24/7 Three O'Clock đến thị trường Jakarta, Indonesia.

Đây là hợp đồng nhượng quyền độc quyền quốc tế thứ 3 mà Teatime ký kết kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Theo kế hoạch, chi nhánh Three O'Clock đầu tiên tại Indonesia sẽ khai trương tại Kebayoran Baru, Nam Jakarta vào đầu tháng 12/2025, cũng hoạt động với mô hình 24/7.

Theo thỏa thuận hợp đồng, PT Tiga Waktu Rasa sẽ chịu trách nhiệm phát triển hệ thống các cửa hàng, vận hành chuỗi chi nhánh, triển khai các hoạt động marketing, vận hành chuỗi cung ứng tại thị trường Jakarta, Indonesia.

Three O'Clock có trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động về thương hiệu và huấn luyện cho đội ngũ PT Tiga Waktu Rasa trong thời gian khai trương những cửa hàng đầu tiên.

Three O'Clock – chuỗi cà phê, trà, bánh mở cửa 24/7 quen thuộc tại TP HCM.

Trước đó, vào tháng 1, Teatime đã ký kết hợp đồng với Công ty FranGlobal để nhượng quyền độc quyền thương hiệu chuỗi cà phê Three O'Clock cho khu vực Tiểu lục địa Ấn Độ gồm 4 quốc gia là Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka và Bangladesh với cam kết phát triển ít nhất 100 chi nhánh trong vòng 5 năm.

Tiếp đó, vào giữa tháng 5, Teatime tiếp tục ký hợp đồng với Tập đoàn Al Madini Group Of Companies LLC để đưa chuỗi cà phê Việt Nam có mặt tại 6 nước trong khu vực GCC (Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh). Đối tác cam kết sẽ khai trương ít nhất 50 chi nhánh nhượng quyền mỗi thương hiệu trong vòng 5 năm đầu tiên.

Như vậy, nếu diễn ra thuận lợi, thương hiệu chuỗi cà phê Việt Nam này sẽ có trên 100 cửa hàng tại khoảng chục quốc gia nhờ nhượng quyền thương hiệu.

Nhắc đến những cửa hàng cà phê mở xuyên đêm, nhiều người thường nghĩ ngay đến Three O'Clock – chuỗi cà phê, trà, bánh mở cửa 24/7 luôn "đắt khách" tại TP HCM. Cửa hàng đầu tiên ra đời vào năm 2016. Tên gọi và logo thương hiệu này cũng được lấy cảm hứng từ câu nói quen thuộc trong văn hóa thưởng trà của người Anh: "At half past three, everything stops for tea".

(Tổng hợp)