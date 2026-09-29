"Chúng tôi không biết phải làm gì": 60 giây xuống còn 6 giây, Ukraine đối mặt tần suất phóng vũ khí Nga tăng 700%

Chính quyền Kyiv đã nỗ lực phát triển các phương tiện đánh chặn nhưng đều thất bại.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã thực hiện một bước nhảy vọt về công nghệ khi cho ra mắt một thế hệ vũ khí hoàn toàn mới. Đó là các dòng drone phản lực thế hệ mới nhất thuộc họ "Geran-4", "Geran-5" cùng các tên lửa-drone hành trình tầm thấp "Banderol".

Chúng đã hoàn toàn xóa mờ ranh giới giữa máy bay không người lái (UAV) truyền thống và tên lửa hành trình độ chính xác cao. Các đợt tập kích diện rộng diễn ra suốt ngày đêm của dòng "Geran" chạy bằng động cơ phản lực đã áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine, khiến các nhóm hỏa lực cơ động của Quân đội Ukraine không còn đủ thời gian để kịp phản ứng.

Trong khi chính quyền Kyiv đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đối phó, cả Ukraine lẫn NATO hiện vẫn chưa có câu trả lời nào trước loại vũ khí mới này.

"Sáu giây để phản ứng"

Tần suất sử dụng các loại vũ khí mới nhất của Nga đang khiến toàn bộ các nhà phân tích tình báo nguồn mở (OSINT) phương Tây phải kinh ngạc. Tờ Sunday Times dẫn nguồn tin từ tình báo Anh cho biết, từ tháng 6 đến tháng 8, tốc độ phóng drone phản lực của Nga đã tăng tới 700%.

Chỉ riêng trong tháng 8, hơn 2.800 drone phản lực đã được phóng vào các mục tiêu của Ukraine (so với con số 350 chiếc trong tháng 6). Trong những ngày cao điểm, mật độ tấn công đạt tới 200 đơn vị mỗi ngày.

Ảnh Svpressa

Nếu như các dòng "Geran" chạy bằng động cơ cánh quạt trước đây cho các nhóm hỏa lực cơ động khoảng 60 giây để phát hiện và tiêu diệt, thì các UAV phản lực đã rút ngắn "cửa sổ cơ hội" này xuống chỉ còn đúng 6 giây.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ cũng xác nhận: Kyiv đang hứng chịu một làn sóng tấn công không chỉ giới hạn vào ban đêm mà diễn ra suốt 24/7, làm tê liệt thủ đô và các trung tâm công nghiệp lớn. Trong một số làn sóng tập kích, UAV phản lực chiếm tới hai phần ba tổng số lượt phóng.

Từ "máy cắt cỏ" đến tên lửa hành trình tích hợp trí tuệ nhân tạo

Tờ Financial Times cũng dành một bài phân tích chuyên sâu về dòng vũ khí mới nhất này của Nga. Tờ báo lưu ý rằng "Geran-5" — mẫu thiết bị chủ lực của thế hệ mới lần đầu được đưa vào tác chiến hồi đầu năm nay — đại diện cho một bước ngoặt căn bản trong công nghệ quân sự.

Khác với các phiên bản tiền nhiệm, "Geran-5" được trang bị động cơ phản lực mạnh mẽ, đạt tốc độ lên tới 600 km/h, mang theo đầu đạn nặng 90 kg và có tầm bắn lên tới 1.000 km. Thiết kế khung thân của nó đã được chỉnh sửa hoàn toàn để tuân theo các quy luật khí động học của tên lửa hành trình.

"Geran-5" sở hữu đầu dò quang - điện tử tự dẫn tích hợp trí tuệ nhân tạo. Khí tài này còn được lắp đặt các ăng-ten chống nhiễu do Nga tự sản xuất cùng các modem đài mạng lưới, cho phép các drone trao đổi dữ liệu trực tiếp trên không và tự điều phối lại mật độ của cả đàn drone.

Không dừng lại ở đó, các chuyên gia xác nhận: ngay cả máy bay cường kích Su-25 của Nga hiện cũng đã có thể phóng "Geran-5" từ ngoài tầm bắn của các tổ hợp tên lửa phòng không Ukraine.

— "Đã xảy ra một quá trình 'tên lửa hành trình hóa' các UAV của Nga. Những chiếc drone mới bay ở tốc độ và độ cao làm xóa mờ ranh giới giữa drone và tên lửa hành trình. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ được tích hợp cả công nghệ tàng hình" — nhà phân tích quân sự người Ba Lan Konrad Muzyka nhận định trong cuộc phỏng vấn với Financial Times.

"Banderol" là một bất ngờ khác

Ảnh Drone Warfare

Một cú sốc khác đối với phòng không Ukraine là việc Nga đưa vào sử dụng loại tên lửa-drone tầm thấp "Banderol". Tờ Financial Times đưa tin, trong các đợt tấn công vào tỉnh Odesa, một chiếc "Banderol" đã lướt đi trên mặt nước ở độ cao cực kỳ kinh ngạc — chỉ khoảng 20 mét — khiến các đài radar của Ukraine hoàn toàn bị động.

Chính quyền Kyiv đã nỗ lực phát triển các phương tiện đánh chặn nhưng đều thất bại. Theo hãng thông tấn Reuters, cuộc diễn tập bí mật của Ukraine được tổ chức vào tháng 7 với sự tham gia của các nhà sản xuất hàng đầu đã kết thúc trong thất bại hoàn toàn.

Dẫn nguồn từ những người tham gia đợt thử nghiệm, Reuters cho biết: các drone đánh chặn thế hệ mới của Ukraine tỏ ra hoàn toàn mất kiểm soát khi đạt tốc độ trên 400 km/h. Hàng loạt vụ tai nạn và rơi máy bay diễn ra tại các khu rừng lân cận cho thấy việc tự chế một chiếc drone đánh chặn phản lực "trong gara" là điều bất khả thi.

"Xét về khía cạnh drone phản lực, chúng tôi lại một lần nữa đánh mất hoàn toàn thế chủ động, đó là thực tế… Người Nga đã thiết lập được quy mô sản xuất hàng loạt và đưa vào sử dụng rộng rãi các dòng Geran phản lực, trong khi chúng tôi thậm chí còn không biết phải làm gì", Phó tư lệnh Quân đoàn 3 Ukraine, Maksym Zhorin, thừa nhận.

Nhà nghiên cứu cấp cao Samuel Bendett tại Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS) nhấn mạnh: Nga đã tạo ra một bước chuyển dịch căn bản từ các loại vũ khí đắt đỏ, sản xuất nhỏ lẻ sang các dòng vũ khí có độ chính xác cao, đa năng và được sản xuất đại trà.

"Nếu Nga giữ vững tốc độ sản xuất như hiện tại, họ sẽ nhanh chóng trở thành nhà sản xuất tên lửa hành trình giá rẻ nhưng cực kỳ nguy hiểm lớn nhất thế giới", chuyên gia cấp cao Fabian Hoffmann thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy đánh giá.

Hơn thế nữa, theo dữ liệu từ các cơ quan tình báo phương Tây, năng lực của Nga trong lĩnh vực UAV phản lực đã phát triển vượt bậc đến mức ngay cả Iran cũng đã kiến nghị Moscow chia sẻ các công nghệ tiên tiến của "Geran-5" để sử dụng trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.