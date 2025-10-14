Chúng ta đang sống trong thời đại mà mua điện thoại đắt tiền là "dại dột": Trước có Samsung, giờ là iPhone

Không cần tốn tiền mua điện thoại Pro làm gì

Theo Phone Arena, chúng a đang sống trong thời kỳ hoàng kim của những chiếc điện thoại "không Pro".

Sau những màn ra mắt điện thoại đình đám trong năm 2025 vừa qua, có thể khẳng định một điều rằng bạn không còn phải chi tiền cho phiên bản đắt đỏ và cao cấp nhất để có được trải nghiệm tuyệt vời — giờ đây, những chiếc điện thoại bản tiêu chuẩn đã là quá đủ.

Hai cái tên tiêu biểu chứng minh cho luận điểm này không ai khác chính là Pixel 10 bản tiêu chuẩn và iPhone 17 bản thường. Đã từ lâu rồi người ta không còn cảm thấy khao khát những mẫu flagship cao cấp nhất nữa.

Việc trang bị màn hình ProMotion là một bước ngoặt thực sự cho chiếc iPhone 17 tiêu chuẩn. Trong bài đánh giá iPhone 17, Phone Arena nhận định rằng sự thay đổi này "cuối cùng cũng đã giải quyết một trong những thiếu sót đáng trách nhất của Apple", và điều này hoàn toàn chính xác.

Màn hình có tần số quét lên đến 120Hz chính là mảnh ghép còn thiếu, thứ đã khiến nhiều người phải ngó lơ các phiên bản iPhone tiêu chuẩn và vô hình trung buộc phải lựa chọn các mẫu Pro đắt đỏ, nhiều tính năng hơn, dù chẳng bao giờ dùng đến các tính năng "pro" đó.

Vào năm 2025, màn hình 120Hz không còn là một tính năng xa xỉ nữa. Đó đã là tiêu chuẩn mà gần như tất cả các hãng điện thoại khác đã áp dụng từ nhiều năm về trước.

Trớ trêu thay, Pixel 10 lại gần như là kẻ bám trụ cuối cùng với màn hình tần số thấp. Tuy nhiên, có một điểm mà Pixel 10 làm được để bù đắp cho sự thiếu hụt về tần số quét màn hình, và nó nằm ở cụm camera mặt sau. Không giống như iPhone chỉ có camera kép, phiên bản Pixel tiêu chuẩn lại được trang bị cả ống kính tele , một thông số thậm chí còn nhỉnh hơn cả những gì iPhone 17 Pro Max mang lại.

Tất nhiên, không giống các đối thủ đến từ Trung Quốc như Oppo hay Vivo, khả năng zoom của Google chưa bao giờ được đánh giá cao. Do đó, ngoài việc là một tính năng để "lòe" bạn bè, nó có rất ít ý nghĩa thực tế, ít nhất là trên dòng Pixel.

Điều quan trọng hơn cả là Google và Apple đều đang dần biến các thiết bị tiêu chuẩn của họ thành những lựa chọn thay thế xứng tầm cho các phiên bản pro. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, người dùng không còn cảm thấy mình bắt buộc phải mua một chiếc iPhone Pro Max hay Pixel Pro XL nữa.

Samsung đã làm tất cả những điều này từ lâu

Dù động thái mới của Apple và Google nhận được hoan nghênh, nhưng có một sự thật là dòng Galaxy S phiên bản tiêu chuẩn đã kết hợp màn hình tần số quét cao và camera tele từ nhiều năm nay.

Sống dưới cái bóng quá lớn mà dòng Galaxy S Ultra tạo ra, mẫu máy này không thực sự nhận được nhiều sự chú ý, ngoại trừ những ồn ào ban đầu mỗi khi ra mắt.

Thế nhưng, nó lại làm rất tốt nhiều thứ: màn hình AMOLED tuyệt đẹp cho trải nghiệm thị giác mãn nhãn, hiệu năng ổn định không màu mè (khác với Pixel), và một hệ thống camera linh hoạt hơn iPhone, dù có thể thua kém ở một vài khía cạnh (chẳng hạn như quay video). Thêm vào đó, máy còn có kích thước khá nhỏ gọn, một điều hiếm thấy ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, tài sản lớn nhất của Galaxy S26 chính là giao diện One UI. Nó chắc chắn là một sản phẩm vượt trội hơn hẳn so với Android gần-gốc trên Pixel 10, và bỏ xa giao diện Liquid Glass còn thiếu hoàn thiện của iPhone 17.

Khi kết hợp với khả năng tùy biến vô hạn mà các mô-đun Good Lock của Samsung mang lại, những chiếc điện thoại Samsung hiện đang cung cấp một sự hòa trộn chưa từng có giữa tính năng đỉnh cao và cá nhân hóa sâu sắc, điều mà không một nhà sản xuất Android nào có thể bì kịp.

Vì vậy, hãy tiết kiệm cho hầu bao của mình và đừng "hành hạ" ngón tay út của bạn trên những "viên gạch" vừa to vừa nặng nữa. Những chiếc flagship nhỏ gọn đang bước vào thời kỳ phục hưng, và Galaxy S25 có lẽ là sản phẩm đáng tiền nhất trong số đó.

Flagship đang dậm chân tại chỗ

Cùng lúc đó, chính những mẫu điện thoại Pro mà chúng ta hằng ao ước lại đang có dấu hiệu chững lại trong năm 2025.

Galaxy S25 Ultra ư? Một thiết kế mới thay đổi đôi chút, nhưng vẫn là viên pin mAh đã quá nhàm chán.

Pixel 10 Pro XL về cơ bản chỉ là một phiên bản cải tiến nhẹ của Pixel 9 Pro XL, và vẫn tụt hậu một khoảng cách lớn về mặt hiệu năng.

iPhone 17 Pro và Pro Max cũng không có thêm tính năng nào đột phá. Chắc chắn rồi, camera tele có độ phân giải cao hơn một chút là điều đáng hoan nghênh, nhưng đó không phải là một bước nhảy vọt về công nghệ.

Vấn đề là, trong năm 2025, những chiếc điện thoại flagship tiêu chuẩn đã thu hẹp đáng kể khoảng cách với những người anh em pro cao cấp hơn. Dù đúng là bạn sẽ nhận được nhiều thứ hơn một chút khi bỏ ra nhiều tiền hơn, nhưng ngày nay, bạn sẽ không còn cảm thấy "mất mát" quá nhiều khi lựa chọn một chiếc flagship phiên bản thường.

Đó chính là lựa chọn thông minh hơn về mặt tài chính vào cuối năm 2025.