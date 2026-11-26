Thanh khoản giao dịch chỉ đạt khoảng 15.772 tỷ đồng, cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn dè dặt trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ trải qua phiên giao dịch 26/11 đầy sóng gió. Từ trạng thái giằng co đầu phiên, thị trường dần trượt sâu trong sắc đỏ. Những nỗ lực hồi phục nhanh chóng bị dập tắt, nhường chỗ cho làn sóng bán ra ngày càng quyết liệt, đặc biệt khi bước sang phiên chiều.

Sau giai đoạn giằng co kéo dài, diễn biến này của thị trường khiến không ít nhà đầu tư bất ngờ. Đóng cửa phiên 26/11, VN-Index mất 57,77 điểm, tương đương 3,42%, lùi xuống 1.629,68 điểm, đánh dấu một trong những phiên giảm sâu nhất của thị trường trong những tháng gần đây. Thanh khoản giao dịch chỉ đạt khoảng 15.772 tỷ đồng, cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn dè dặt trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Cú sốc từ thông tin thuế quan



Lý giải về cú lao dốc bất ngờ, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Chứng khoán An Bình (ABS), cho rằng thị trường chủ yếu chịu tác động từ thông tin thuế quan mới của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam.

Cụ thể, ngày 25/11, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố kết luận sơ bộ cuộc điều tra theo Mục 301 về tình trạng dư thừa công suất, đề xuất mức thuế lên tới 35% đối với hàng hóa Việt Nam, cao nhất trong số 14 nền kinh tế bị đề xuất áp dụng biện pháp này.

Theo ông Minh, thông tin trên đã tạo ra cú sốc tâm lý khiến nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra. Tuy nhiên, đây mới chỉ là mức thuế đề xuất, chưa có hiệu lực và vẫn còn dư địa đàm phán trước khi Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng, dự kiến chậm nhất vào ngày 11/3/2027.

Đáng chú ý, mức thuế có thể được điều chỉnh từ 35% xuống nếu Việt Nam đạt được thỏa thuận thương mại đối ứng với Mỹ. Vì vậy, ông Minh cho rằng tác động hiện tại chủ yếu mang tính tâm lý ngắn hạn, trong khi mức thuế thực tế vẫn phụ thuộc vào kết quả đàm phán giữa hai bên.

Thị trường sẽ ra sao?

Nhìn lại lịch sử, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng chứng khoán Việt Nam thường phản ứng khá mạnh ngay sau khi xuất hiện các thông tin bất lợi về thuế quan. Tuy nhiên, tác động tâm lý có thể chỉ kéo dài trong ngắn hạn và thị trường thường có cơ hội hồi phục khi những bất định ban đầu dần được giải tỏa.

Nhận định này được củng cố bởi thống kê trong báo cáo mới nhất của ABS Research. Theo đó, trong 13 sự kiện thuế quan tương tự giai đoạn 2018–2026, VN-Index ghi nhận mức giảm bình quân 1,4% sau phiên giao dịch đầu tiên và 0,8% sau 5 phiên. Tuy nhiên, sau 20 phiên, mức sinh lời bình quân chuyển sang dương 0,8% và tăng lên 3,6% sau 60 phiên.

Đáng chú ý, nếu chỉ xét 11 sự kiện mang tính tiêu cực, có tới 10 lần thị trường giảm điểm ngay trong phiên đầu tiên. Điều này cho thấy phản ứng ban đầu của nhà đầu tư trước các thông tin thuế quan bất lợi thường khá mạnh, dù diễn biến trong những phiên tiếp theo không hoàn toàn giống nhau.

Chuyên gia cũng chỉ ra sự khác biệt giữa các cú sốc thuế quan. Với những biện pháp được công bố bất ngờ và có hiệu lực ngay, thị trường thường chịu tác động nặng nề hơn. Ngược lại, những đề xuất có lộ trình thực hiện và còn khả năng điều chỉnh thông qua đàm phán thường tạo ra phản ứng nhẹ hơn.

Trở lại diễn biến hiện tại, ông Nguyễn Thế Minh nhận định VN-Index đã xuyên thủng mốc 1.700 điểm và lùi về vùng đáy tháng 3/2026, tương đương vùng điểm từng xuất hiện trong giai đoạn căng thẳng tại Trung Đông. Sau nhịp giảm mạnh, nhiều tín hiệu kỹ thuật cũng cho thấy thị trường đang rơi vào trạng thái quá bán sâu.

Bên cạnh đó, theo ông Minh, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup, hệ số P/E của VN-Index hiện đã xuống dưới 10 lần. Đây là một trong những cơ sở để chuyên gia cho rằng thị trường có thể sớm xuất hiện lực cầu khi mặt bằng định giá trở nên hấp dẫn hơn.

Từ những yếu tố trên, ông Minh kỳ vọng VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật và dần lấy lại trạng thái cân bằng trong 1–2 phiên giao dịch tới.

Về triển vọng xa hơn, vị chuyên gia cho rằng tác động từ đề xuất thuế quan lần này chưa chắc kéo dài, bởi mức thuế cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tiến trình đàm phán giữa Việt Nam và Mỹ. Theo ông, nếu hai bên đạt được thỏa thuận, mức thuế có thể được điều chỉnh từ trần 35% xuống 25%, thậm chí 20% vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Như vậy, dù thông tin thuế quan đang tạo sức ép đáng kể lên tâm lý nhà đầu tư, ông Minh đánh giá đây có thể chủ yếu là cú sốc trong ngắn hạn. Khả năng hồi phục của thị trường sẽ phụ thuộc vào diễn biến đàm phán thương mại, mức độ ổn định của tâm lý nhà đầu tư và sự trở lại của dòng tiền trong những phiên tới.