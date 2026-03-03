Không chỉ tại Iran, hàng triệu người dân Trung Đông đang sống trong một tình cảnh vô cùng bất định giữa tiếng pháo nổ.
Hoa Kỳ và Israel đã bắt đầu các cuộc tấn công phối hợp chống lại Iran vào thứ Bảy (28/2), khiến lãnh đạo tối cao của nước này, ông Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.
Iran đã đáp trả bằng một làn sóng tấn công chưa từng có trên khắp Trung Đông, nhắm vào Israel và một số quốc gia có căn cứ quân sự của Mỹ, bao gồm Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Israel và Hezbollah cũng đang đáp trả bằng những đòn tấn công khi cuộc xung đột leo thang.
Không chỉ tại Iran, hàng triệu người dân Trung Đông đang sống trong một tình cảnh vô cùng bất định giữa tiếng pháo nổ. Bầu trời tại nhiều thành phố lớn ở Trung Đông giờ đây không còn màu xanh hy vọng mà thay vào đó là những cột khói đen đặc quánh từ các trận oanh tạc. Tiếng còi báo động vang lên không dứt trong đêm khiến nỗi sợ hãi hằn sâu trên khuôn mặt của từ người già đến trẻ nhỏ.