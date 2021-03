Chùm ảnh hàng trăm tàu lũ lượt qua kênh đào Suez

Hãng tin AP dẫn lời trung tướng Osama Rabei, người đứng đầu Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA), cho biết giao thông được nối lại lúc 18 giờ chiều 29-3 (giờ địa phương).

Kể từ đó, ít nhất 113/420 tàu bị mắc kẹt đã tiếp tục hành trình qua kênh đào Suez. Những con tàu đầu tiên này chở gia súc, theo ông Rabei. Từ TP Suez, có thể nhìn thấy những con tàu chất đầy container đang di chuyển ra khỏi kênh đào để vào biển Đỏ.

Tàu Ever Given chắn chéo kênh đào Suez được giải cứu thành công hôm 29-3. Ảnh: AP

Sau khi kênh đào thông suốt, hơn 100 tàu bị mắc kẹt đã nối lại hành trình. Ảnh: AP

Công ty vận tải Evergreen Marine Corp. (trụ sở tại Đài Loan) thông báo tàu Ever Given đã di chuyển tới Great Bitter Lake, một vùng nước lớn nằm giữa 2 đầu phía Bắc và Nam của kênh đào Suez.

Các nhà phân tích nói rằng dự kiến phải mất ít nhất 10 ngày nữa mới xử lý xong các vấn đề tồn đọng. Trong khi đó, ông Rabei tuyên bố cuộc điều tra sẽ xác định lý do tại sao tàu Ever Given bị mắc kẹt. Ước tính thiệt hại mỗi ngày là từ 12-15 triệu USD.

"Kênh đào Suez không có tội về những gì đã xảy ra. Chúng tôi là những người chịu thiệt hại" - ông Rabei nói.

Kênh đào mở cửa trở lại từ 18 giờ chiều 29-3. Ảnh: AP

Kênh đào Suez được xem là niềm tự hào quốc gia và là nguồn thu quan trọng của Ai Cập. Tổng thống Abdel Fattah el-Sissi lên tiếng ca ngợi vụ giải cứu tàu Ever Given hôm 29-3 sau nhiều ngày im lặng về tình trạng tắc nghẽn.

"Người Ai Cập đã thành công trong việc chấm dứt cuộc khủng hoảng, bất chấp trục trặc kỹ thuật" - ông el-Sissi viết trên mạng xã hội Facebook.

Tại ngôi làng Amer, nơi nhìn ra kênh đào, người dân reo hò khi chứng kiến tàu Ever Given di chuyển. Nhiều người vẫy tay chào tạm biệt nó, trong khi một số người khác tìm cách nhìn kỹ hơn.

Người dân reo hò khi tàu Ever Given di chuyển. Ảnh: AP