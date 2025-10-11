HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Chui vào thùng xe tải, tài xế bị đá vùi lấp tử vong

Thống Nhất/VTC News |

Khi đang chui vào thùng xe tải kiểm tra, tài xế không may bị máy xúc đổ đá vùi lấp và tử vong.

Ngày 11/10, ông Ung Đình Hiền - Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) - cho biết, công an xã đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động xảy ra tại mỏ đá khiến một người tử vong.

Chui vào thùng xe tải, tài xế bị đá vùi lấp tử vong- Ảnh 1.

Mỏ đá nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 10/10, ông P.V.T. (50 tuổi, trú TP Đà Nẵng; tài xế của Công ty Khởi Phát) lái xe tải mang BKS 43C - 066.14 vào mỏ đá Thượng Hòa (xã Vạn Tường) để nhận đá chở đi công trình.

Trong lúc dừng xe, ông T. chui vào thùng xe tải để kiểm tra. Cùng lúc này, tài xế điều khiển máy xúc đang làm việc trong mỏ đổ đá lên thùng xe nhưng không phát hiện ông T. ở bên trong, khiến ông T. bị đá vùi lấp.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, những người làm việc trong mỏ mới phát hiện vụ việc. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (TP Đà Nẵng) nhưng không qua khỏi.

Đến khoảng 21h30, Công an xã Vạn Tường tiếp nhận thông tin từ ông Trần Đình Cường - Giám đốc Công ty APH Hà Nội về vụ việc. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

