Dù có không ít những câu chuyện thương tâm khi khách đến vườn thú muốn thử cảm giác mạnh khi đối đầu hoặc chụp ảnh selfie với những con sư tử hoặc hổ, tuy nhiên một số người dường như vẫn chưa rút ra được bài học cho riêng mình.

Trèo vào chuồng sư tử để chụp ảnh selfie, người đàn ông đối mặt với hậu quả thảm khốc

Trường hợp của một người đàn ông 38 tuổi ở Ấn Độ dưới đây là một ví dụ điển hình. Tờ Mothership dẫn nguồn từ tờ Thời báo Ấn Độ đưa tin sự việc xảy ra hôm 15/2 vừa qua tại vườn thú Sri Venkateswara ở bang Andhra Pradesh của nước này.

Hôm đó, anh Prahlad Gujjar, 38 tuổi, một tài xế tới từ bang Rajastan ở miền Bắc Ấn Độ đã tới vườn thú Sri Venkateswara để thăm quan.

Tuy nhiên, theo thông tin của một cảnh sát tên là Thameen Ahmeh, vào khoảng 2 rưỡi chiều (giờ địa phương), anh Prahlad Gujjar lại nảy ra một ý tưởng không giống ai là nhảy vào chuồng sư tử để chụp ảnh selfie.

Trèo vào chuồng sư tử để chụp ảnh selfie, người đàn ông đối mặt với cái kết thảm khốc

Ngay khi đi vào khu vực nuôi nhốt sư tử bằng cách trèo qua bức tường cao 1,2m và hàng rào cao 1m8, anh Gujjar đã nhận được lời cảnh báo nghiêm khắc của một nhân viên vườn thú. Tuy nhiên, có vẻ như người đàn ông này đang say và không nghe theo lời cảnh báo này, vẫn cố gắng chụp ảnh selfie với một con sư tử cái.

Con sư tử cái 12 năm tuổi tên là Dongalpur sau đó đã tấn công người đàn ông, kéo nạn nhân vào một góc chuồng và cả quá trình kinh hoàng diễn ra trong 10 phút. Anh Gujjar trong lúc hoảng loạn đã cố trèo lên một cái cây để trốn nhưng không kịp. Cuối cùng, nạn nhân được tuyên bố tử vong tại hiện trường với rất nhiều vết thương nghiêm trọng trên khắp cơ thể.

Các nhân viên điều tra tại hiện trường.

Các nhân viên vườn thú sau đó đã phải đưa con sử tử sang một khu vực nuôi nhốt khác để họ có thể đưa nạn nhân ra khỏi đó.

Thi thể đã được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm, nguyên nhân tử vong được cho là do mất quá nhiều máu.

Nguồn tin từ cảnh sát cho biết thêm rằng anh Gujjar đã đến thăm vườn thú một mình. Gia đình của nạn nhân cũng đã được thông báo về vụ việc.

Hiện con sư tử Dongalpur đã được chuyển sang một khu vực nuôi nhốt khác để tiếp tục theo dõi. Trong khi đó, người quản lý vườn thú C Selvam khẳng định họ sẽ thực hiện các biện pháp an toàn chặt chẽ hơn để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra.

"Một lần nữa chúng tôi sẽ xem xét lại các biện pháp an ninh, an toàn để ngăn không cho những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai", ông C Selvam tuyên bố.

Lỗ hổng an ninh và phản ứng của các cư dân mạng

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bên cạnh nhiều lời chia buồn dành cho gia đình người xấu số, cũng có nhiều người đã lên tiếng xung quanh lỗ hổng an ninh quá lớn của vườn thú, cũng như số phận của con sư tử.

Nhiều người cho rằng, dù nạn nhân trèo vào chuồng sư tử vì say rượu, nhưng điều này cũng đã cho thấy việc quản lý lỏng lẻo của vườn thú này.

"Tại sao lại cho người đang say rượu vào vườn thú nhỉ? Họ đâu có kiểm soát được hành động của bản thân? Đây là lỗi sơ suất của vườn thú rồi", một người bình luận.

Nhiều netizen đã bày tỏ sự lo ngại trước vụ việc.

"Chuồng nuôi nhốt hổ có an ninh sơ sài quá. Một người đàn ông say xỉn mà có thể trèo vào dễ dàng thế thì tôi cũng bó tay luôn. Mong là từ nay họ sẽ thắt chặt các biện pháp bảo vệ để ai đó có muốn làm bậy cũng không được", một người nữa nhận xét.

Trong khi đó, cũng có những người lo sợ cho số phận của con sư tử.

"Tấn công con mồi là bản năng của sư tử, nếu chỉ vì một kẻ say xỉn mà nó bị tiêm thuốc trợ tử thì thật bất công", một người khác lên tiếng.

Hiện chưa rõ con sư tử có bị tiêm thuốc trợ tử hay không, cũng như vườn thú có phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hay không.

Nguồn: Mothership