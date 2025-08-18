Ảnh do AI tạo ra.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Phú Thọ dài 99 km, đi qua 5 phường, 15 xã gồm các phường: Phong Châu, Phú Thọ, Vân Phú, Vīnh Yên, Phúc Yên; các xã: Đan Thượng, Yên Kỳ, Hạ Hòa, Quảng Yên, Đông Thành, Thanh Ba, Xuân Lũng, Phù Ninh, Sông Lô, Sơn Đông, Hội Thịnh, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Yên Lạc, Bình Nguyên.

Điểm đầu tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tại xã Đan Thượng, điểm cuối trên địa bàn phường Phúc Yên.

Tuyến đường đi qua tỉnh Phú Thọ sẽ có 5 nhà ga (gồm 4 nhà ga hỗn hợp, 1 ga hành khách) và 2 trạm tác nghiệp kỹ thuật.

Dự kiến hơn 620 ha đất phải thu hồi, hơn 1.800 hộ dân phải di dời phục vụ dự án; số khu tái định cư dự kiến xây dựng là 36 khu.

Ngoài ra, để thi công tuyến đường cũng cần di chuyền gần 300 vị trí đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế; gần 200 cột điện chiểu sáng.

Bên cạnh đó, còn có nhiều công trình hạ tầng như: trường học, cụm công nghiệp, khu đô thị, dự án logistics, cập thoát nước... bị ảnh hưởng.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đang phối họp với Ban Quản lý dự án đường sắt để xác định mức độ ảnh hưởng và phương án xử lý theo quy định. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến khoảng trên 12.363 tỷ đồng.

Bản đồ hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là công trình giao thông trọng điểm quan trọng của quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất - nhập khẩu hàng hóa, thúc đẩy phát triển logistics và công nghiệp vùng trung du và miền núi phía Bắc. Đây là tuyến đường sắt chiến lược trong hành lang kinh tế Côn Minh, Hà Nội, Hải Phòng giúp kết nối với Trung Quốc.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ khẩn trương chỉ đạo xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên toàn tuyến thuộc phạm vi địa bàn tỉnh, tách khỏi dự án chung theo hướng dẫn của các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường và chuẩn bị đầy đủ theo quy định để tổ chức khởi công Dự án giải phóng mặt bằng khu tái định cư vào ngày 19 tháng 8 năm 2025.

UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch các ga gắn với khu logistics, cảng cạn, khu đô thị dọc tuyến đường sắt đồng thời triển khai các tuyến giao thông kết nối để phát huy tối đa hiệu quả dự án.



