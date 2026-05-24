Chuẩn bị thu hồi đất triển khai siêu tuyến đường 6 tỷ USD, đi qua sân vận động lớn nhất thế giới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ngày 23/5, UBND xã Thường Tín đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng (GPMB), thu hồi đất để thực hiện dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn qua địa bàn xã.

Theo quy hoạch, đoạn tuyến đi qua xã Thường Tín có chiều dài hơn 3,6 km trên tổng chiều dài 36,3 km toàn dự án, liên quan tới 846 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 36 ha.

Tại hội nghị, đại diện các thôn, cụm dân cư đã cơ bản đồng thuận, nhất trí cao với chủ trương triển khai dự án.

Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn bày tỏ băn khoăn liên quan đến phương án tái định cư và tiến độ kiểm đếm, bồi thường. Đại diện thôn Phố Vồi đề nghị xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân khi di dời nhà ở. Trong khi đó, đại diện thôn Phố Ga mong muốn các đơn vị liên quan sớm thông báo lịch kiểm đếm, đo đạc, đền bù để người dân chủ động sắp xếp...

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Thường Tín đề nghị các ngành chức năng của xã phối hợp với đơn vị nhà thầu và các thôn, cụm dân cư tập trung triển khai tổ chức họp dân, công khai phương án GPMB và thu hồi đất theo đúng quy định.

Theo lãnh đạo địa phương, đến tháng 10/2026 phải hoàn thành công tác GPMB. Với khối lượng công việc lớn và thời gian gấp rút, xã Thường Tín mong muốn người dân sẽ ủng hộ, đồng thuận cao, để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Trước đó, ngày 19/5, UBND TP Hà Nội cùng Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội. Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang lên tới 90 m, gồm 10 làn xe tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 161.994 tỷ đồng (tương đương gần 6 tỷ USD), do liên danh gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàng Vân và CTCP Nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai thực hiện.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng hạ tầng vào năm 2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông Thủ đô theo quy hoạch, đồng thời tăng cường kết nối giữa trung tâm Hà Nội với các đại đô thị lớn như Ocean Park, Trump Organization, đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City…

Đáng chú ý, tuyến đường này cũng đi qua Khu đô thị thể thao Olympic (Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội) – đại đô thị quy mô lớn do Vingroup phát triển, được khởi công từ cuối năm 2025. Với quy mô hơn 9.171 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, dự án đã trở thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Trung tâm của khu liên hợp thể thao là Sân vận động Trống Đồng, có diện tích 73 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.

Khi hoàn thành, trục không gian Quốc lộ 1A không chỉ giúp mở rộng không gian phát triển đô thị phía Nam Hà Nội mà còn được kỳ vọng trở thành tuyến giao thông chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tái thiết đô thị dọc hành lang Quốc lộ 1A.