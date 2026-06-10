Chuẩn bị thu hồi 620ha đất của hơn 6.000 hộ dân để làm siêu dự án giao thông 200.000 tỷ đồng lớn bậc nhất phía Bắc, kết nối với Thủ đô và loạt tỉnh, thành

Hiện nay, xã Tân Kỳ (Hải Phòng) đang gấp rút triển khai cắm cọc, bàn giao mốc cọc giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Ảnh minh họa.

Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn thành phố có chiều dài khoảng 89,88 km, cùng hai tuyến nhánh dài 20,57 km, đi qua 23 xã, phường, đặc khu. Trên tuyến bố trí 6 ga và 3 trạm tác nghiệp kỹ thuật. Tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 624,13 ha, ảnh hưởng khoảng 6.096 hộ dân.﻿

Hiện nay, xã Tân Kỳ đang gấp rút phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai cắm cọc, bàn giao mốc cọc giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, theo báo Hải Phòng.

Theo UBND xã Tân Kỳ, dự án đi qua địa bàn với diện tích thu hồi khoảng 18,6 ha, trong đó có 11,2 ha đất nông nghiệp, 0,8 ha đất ở, còn lại là đất giao thông, thủy lợi.

Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 365 hộ, trong đó có 40 hộ liên quan đến đất ở và 33 hộ có nhu cầu bố trí tái định cư. Đến nay, địa phương hoàn thành công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi. Công tác kiểm kê, kiểm đếm đất ở, nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu cũng hoàn tất theo quy định.

Theo Sở Xây dựng, đến hết tháng 5/2026, thành phố cơ bản hoàn thành các bước chuẩn bị quan trọng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Thành phố hoàn thành đo đạc, trích đo, trích lục phục vụ lập hồ sơ thu hồi đất trên toàn bộ 23 xã, phường, đặc khu có tuyến đường sắt đi qua; xác định khoảng 1.749 hộ thuộc diện tái định cư.

Thành phố phê duyệt 39 dự án thành phần phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng.

Đến nay, 12 trong số 23 xã, phường, đặc khu có tuyến đi qua hoàn thành kiểm đếm tài sản gắn liền với đất. Các địa phương còn lại đang tiếp tục triển khai để bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là một trong những dự án hạ tầng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt đối với phát triển kinh tế vùng. Khi hoàn thành, tuyến đường sắt sẽ hình thành hành lang vận tải hiện đại kết nối khu vực Tây Bắc, vùng Thủ đô với hệ thống cảng biển Hải Phòng, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Với 6 ga được bố trí trên địa bàn cùng các tuyến nhánh kết nối cảng biển, thành phố có cơ hội hình thành các trung tâm logistics mới, mở rộng các khu dịch vụ hậu cần và phát triển các không gian đô thị hiện đại dọc tuyến.

Một trong những điểm đáng chú ý là Hải Phòng dự kiến đóng góp khoảng 5.100 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để đầu tư tuyến nhánh đường sắt đi cảng Nam Đồ Sơn và ga Nam Đồ Sơn.