Sumy, Kharkov và Liman: Những bước đi chiến thuật mở đường

Đầu năm 2026, xung đột tại Ukraine bước vào giai đoạn tạm lắng quen thuộc. Sau một năm giao tranh ác liệt, các tuyến phòng thủ ổn định trở lại. Tuy nhiên, theo phân tích, sự yên ắng này chỉ là bước chuẩn bị cho những đòn tấn công mới.

Tại mặt trận Sumy, sau khi lực lượng Ukraine thất bại trong các đợt phản công ở Kursk, Nga đã mở hướng mới và kiểm soát làng Grabovskoye vào tháng 12. Dù không có dấu hiệu cho thấy Nga sẽ mở chiến dịch lớn tại đây, động thái này được cho là nhằm kéo giãn lực lượng dự bị của Ukraine.

Ở Kharkov, cuối năm 2025 chứng kiến giao tranh dữ dội quanh thành phố Kupyansk. Nga kiểm soát dần các khu vực Krugliakovka, Kovsharovka và ga đường sắt Kupyansk-Uzlovoy.

Mục tiêu là đẩy tuyến phòng thủ Ukraine lùi khoảng 15–20 km về phía tây, qua đó mở đường tiếp tế trực tiếp từ Belgorod. Song song, Nga cũng tiến công từ Volchansk, kiểm soát các điểm Vilcha, Siminovka, Grafskoye và Staritsa, nhằm gây sức ép lên hậu phương Ukraine.

Tại Liman, nơi Nga từng rút lui năm 2022, các cây cầu qua sông Seversky Donets đã bị phá hủy.

Nga đang bao vây dần thành phố, đồng thời tiến tới bờ sông ở nhiều vị trí như Sviatogorsk, Novoselovka, Dibrova và Ozernoye. Đây là bước đi chiến lược để chuẩn bị cho các trận đánh lớn hơn ở Slavyansk và Kramatorsk.

Slavyansk, Kramatorsk và Zaporozhye: Hai mục tiêu trọng yếu

Khu vực Seversk, Chasov Yar và Konstantinovka hiện là điểm nóng. Nga đã kiểm soát Reznikovka và Zakotnoye, hướng tới Rai-Aleksandrovka.

Nếu Nga vượt sông Seversky Donets và kiểm soát Konstantinovka, vòng vây quanh cụm Slavyansk–Kramatorsk sẽ hình thành từ 3 hướng. Đây có thể trở thành chiến dịch quan trọng nhất của năm 2026.

Ở Pokrovsk–Mirnograd, cuối năm 2025, 2 lữ đoàn Ukraine với khoảng 3.000–4.000 binh sĩ bị bao vây và thất bại trong nỗ lực phá vòng vây. Nga kiểm soát Rodninskoye và tiến vào Pokrovsk.

Từ đây, Nga có thể tiến lên phía bắc để hỗ trợ vòng vây Slavyansk–Kramatorsk, hoặc tiến sang phía tây hướng Dnepropetrovsk, nơi phòng thủ Ukraine còn yếu.

Tại khu vực sông Dnieper và Gulaipole, Nga đã kiểm soát Stepnogorsk và Gulaipole, mở đường tới Zaporozhye. Thành phố Orekhov – từng là trung tâm phản công của Ukraine năm 2023 – nay đang bị đe dọa bao vây từ cả phía đông và tây.

Nếu Ukraine thất bại tại đây, khả năng phòng thủ Zaporozhye, ít nhất là bờ trái, sẽ suy yếu nghiêm trọng.

Theo phân tích của ông Sergey Poletaev, chuyên gia thuộc dự án Vatfor, Nga có thể tiến hành đồng thời 2 chiến dịch lớn: một hướng tới Slavyansk–Kramatorsk, một hướng tới Orekhov để mở đường vào Zaporozhye. Quy mô của các chiến dịch này có thể vượt xa những gì từng diễn ra từ mùa xuân 2022.