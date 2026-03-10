Chưa từng có trong lịch sử: Việt Nam cần hơn 100.000 nhân lực để triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cùng loạt dự án đường sắt hàng trăm tỷ USD

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng, chiều 9/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã chủ trì cuộc họp của Tổ Phát triển nguồn nhân lực phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia. Cuộc họp được tổ chức nhằm triển khai các nhiệm vụ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành đường sắt, đáp ứng yêu cầu của loạt dự án quy mô lớn đang và sắp được triển khai.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cho biết hệ thống nhân lực ngành đường sắt hiện được phân thành 5 khối chính. Cụ thể gồm: Khối nhân lực quản lý Nhà nước; Khốinhân lực đầu tư xây dựng hạ tầng; Khốinhân lực khai thác, vận hành và bảo trì; Khốinhân lực nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận và làm chủ công nghệ; Khối nhân lực thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì cuộc họp (Ảnh: MOC).

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2025 - 2030, ngành đường sắt cần đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực. Trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa và đường sắt đô thị, đồng thời bổ sung đội ngũ giảng dạy cho các cơ sở đào tạo chuyên ngành.

Bên cạnh đó, khoảng 5.000 người sẽ được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành, khai thác và bảo trì các tuyến đường sắt đô thị. Đây được xem là lực lượng nòng cốt cho giai đoạn vận hành các tuyến metro đang và sẽ hình thành tại các đô thị lớn.

Song song với công tác đào tạo vận hành, kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý, phát triển và vận hành đường sắt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chuyên gia tại các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đường sắt, với khoảng 500 lượt người. Đồng thời, khoảng 1.000 lượt nhân lực làm công tác quản lý dự án sẽ được đào tạo chuyên sâu về quản lý dự án đường sắt.

Đáng chú ý, ít nhất 1.000 nhân sự từ các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp xây dựng, vận hành và doanh nghiệp công nghiệp đường sắt sẽ được tuyển chọn để tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao và từng bước làm chủ công nghệ đường sắt.

Sang giai đoạn 2031 - 2035, quy mô đào tạo dự kiến tiếp tục mở rộng mạnh mẽ với ít nhất 70.000 nhân lực mới. Trọng tâm vẫn là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các dự án đường sắt tốc độ cao, hệ thống đường sắt quốc gia điện khí hóa và mạng lưới đường sắt đô thị, đồng thời tăng cường lực lượng giảng dạy cho các cơ sở đào tạo.

Trong giai đoạn này, ít nhất 40.000 người sẽ được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để phục vụ công tác vận hành, khai thác và bảo trì các tuyến đường sắt. Trong đó, đường sắt tốc độ cao dự kiến cần khoảng 13.800 người; các tuyến đường sắt quốc gia khoảng 5.000 người; còn hệ thống đường sắt đô thị cần khoảng 21.200 người.

Cùng với đó, chương trình bồi dưỡng về quản lý, phát triển và vận hành đường sắt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chuyên gia tại các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục được triển khai với khoảng 500 lượt người. Khoảng 1.000 lượt nhân lực làm công tác quản lý dự án đường sắt cũng sẽ được đào tạo bổ sung.

Đặc biệt, ít nhất 5.000 nhân sự từ các viện nghiên cứu, doanh nghiệp xây dựng, vận hành và các đơn vị công nghiệp đường sắt sẽ được tuyển chọn tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao và từng bước làm chủ công nghệ, công nghiệp đường sắt.

Theo đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, quy mô nhu cầu nhân lực cho ngành đường sắt trong giai đoạn 2025 - 2035 là rất lớn, với hàng trăm nghìn lượt nhân lực tham gia trong các giai đoạn xây dựng và vận hành. Riêng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam sẽ đòi hỏi đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật viên trình độ cao với quy mô chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. Vì vậy, công tác đào tạo phải được triển khai sớm, tối thiểu trước 3 - 5 năm so với thời điểm đưa các dự án vào khai thác.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh khẳng định công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo đảm tiến độ đầu tư, chất lượng công trình, an toàn vận hành cũng như năng lực làm chủ công nghệ quốc gia.

Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục trao đổi, phối hợp chặt chẽ để sớm triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới. Đồng thời, các đơn vị cần nghiên cứu kỹ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng, bám sát nội dung để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Vụ Tổ chức cán bộ được giao tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hệ thống quy định, thể chế; kịp thời đề xuất ban hành các quy định còn thiếu, sửa đổi những nội dung chưa phù hợp và báo cáo kết quả trong tháng 3.



