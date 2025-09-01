Chưa từng có trong lịch sử ngành cầu cả nước: Công trình 600 tỷ về đích thần tốc sau 10 tháng thi công, DN nào đứng sau?

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, ngày 27/8, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ hợp long cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C, bắc qua sông Hồng.

Cầu Phong Châu mới khởi công ngày 21/12/2024 để thay thế cây cầu cũ bị sập nhịp do siêu bão Yagi và mưa lũ ngày 9/9/2024, vốn làm đứt gãy tuyến huyết mạch nối trung tâm tỉnh với các huyện phía Tây.

Dự án sử dụng hơn 635 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương. Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư; Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) đảm nhiệm thi công.

Công trình dài toàn tuyến 653 m, gồm 8 nhịp, bề rộng 20,5 m cho 4 làn xe cơ giới. Đường dẫn – đường cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Sau gần 9 tháng thi công “3 ca, 4 kíp”, vượt nắng mưa và bão gió, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ kết cấu nhịp chính để hợp long, về đích sớm gần 2 tháng so với kế hoạch.

Ngay sau mốc hợp long, các hạng mục còn lại như thảm bê tông nhựa, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông… sẽ được triển khai, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước 30/9 và đưa vào khai thác trong tháng 10, sớm gần 3 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, cho biết sự kiện hợp long đánh dấu giai đoạn then chốt của dự án và lập kỷ lục về tiến độ trong lĩnh vực xây dựng cầu.

Ông nhấn mạnh công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với việc khôi phục Quốc lộ 32C, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa và cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão; đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư và du lịch cho Phú Thọ và khu vực lân cận.

Tại buổi kiểm tra ngày 9/8, Thủ tướng Chính Phủ đánh giá dự án rút ra nhiều kinh nghiệm quý: sau sự cố sập cầu, Chính phủ xác định tình huống khẩn cấp và cho phép áp dụng cơ chế lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, qua đó rút ngắn khoảng 3 tháng thi công và tiết kiệm đáng kể chi phí so với dự toán.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và thống nhất sử dụng phần chi phí tiết kiệm được để mở rộng, hoàn thiện hệ thống đường kết nối đồng bộ với cầu chính.