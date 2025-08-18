Chưa từng có trong lịch sử: 22 dự án NOXH đồng loạt khởi công vào ngày mai, kỳ vọng cho mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn NOXH

Ảnh có sự hộ trợ bởi AI.

Sáng ngày mai 19/8, Chính phủ tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án). Đây là các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc.

Tính đến ngày 13/8/2025, có 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 1.280.000 tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công.

Cụ thể, có 59 dự án công trình giao thông; công trình dân dụng đô thị có 44 dự án công trình; công trình công nghiệp có 57 dự án công trình; hạ tầng kỹ thuật có 36 dự án công trình; nhà ở xã hội có 22 dự án công trình; lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn có 6 dự án công trình; lĩnh vực văn hóa thể thao có 3 dự án công trình; giáo dục có 12 dự án; quốc phòng có 1 dự án; y tế có 10 dự án.

Trong số các dự án sẽ được khởi công và khánh thành, nhóm nhà ở xã hội thu hút nhiều sự chú ý khi có tới 22 dự án trên khắp cả nước được lựa chọn. Dù hiện chưa công bố đầy đủ danh sách chi tiết, theo Bộ Xây dựng, các dự án này trải đều ở cả ba miền, ưu tiên tại những địa phương có nhu cầu nhà ở lớn, quỹ đất sẵn sàng và đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, nhằm sớm giải quyết bài toán an cư cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.

Việc khởi công đồng loạt 22 dự án nhà ở xã hội dịp này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước, như chỉ đạo của Chính phủ. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực cải thiện điều kiện sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Về tác động của các dự án, 250 dự án đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.

Lễ khởi công, khánh thành sẽ được tổ chức trong buổi sáng 19/8/2025, bắt đầu từ 9h, theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, TP.Hà Nội) và kết nối tới 80 điểm cầu ở các địa phương và đơn vị. Các dự án không nằm trong danh sách điểm cầu sẽ được khởi công, khánh thành đồng loạt tại địa phương.