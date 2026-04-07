Chưa từng có: Tỉnh phía Bắc treo thưởng hàng trăm triệu đồng cho hộ dân làm điều này

Cơ chế thưởng theo hai mốc thời gian để khuyến khích giao đất sớm cho dự án sân bay Gia Bình

Tại xã Gia Bình, hơn 1.300 hộ dân thuộc các thôn Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp và Thủ Pháp nằm trong diện phải bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4/2026 để phục vụ thi công các hạng mục liên quan đến Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, báo Tiền Phong đưa tin.

Khu vực nhà ga của sân bay Gia Bình đang được gấp rút thi công. Ảnh: https://nongnghiepmoitruong.vn/

Trước khối lượng công việc lớn và yêu cầu tiến độ gấp, cả hệ thống chính trị ở cơ sở đã được huy động đồng bộ. Nhiều tổ công tác được thành lập, trực tiếp xuống từng hộ dân để tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư, đồng thời tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị phát sinh trong quá trình thực hiện.

Song song đó, nhiều cuộc họp đối thoại, tiếp thu ý kiến người dân cũng được tổ chức nhằm tháo gỡ vướng mắc. Trên cơ sở phản ánh từ thực tế, UBND tỉnh Bắc Ninh đã điều chỉnh phương án bồi thường liên quan đến giá đất, giá nhà, tài sản gắn liền với đất và một số nội dung khác để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các hộ bị ảnh hưởng.

Cùng với phương án bồi thường, tỉnh và nhà đầu tư thống nhất áp dụng chính sách thưởng đối với các hộ có đất ở nằm trong phạm vi xây dựng các hạng mục phục vụ đại dự án.

Theo đó, hộ gia đình hoặc cá nhân bàn giao đất ở trước ngày 11/4/2026 sẽ được thưởng 200 triệu đồng mỗi hộ. Trường hợp bàn giao từ ngày 11/4 đến hết ngày 30/4/2026, mức thưởng là 150 triệu đồng mỗi hộ. Sau này, khi các hộ đến khu tái định cư, tỉnh Bắc Ninh dự kiến thưởng thêm 50 triệu nữa.

Chính sách này chỉ áp dụng một lần cho mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân. Với những trường hợp có nhiều thửa đất trong khu vực dự án, việc chi thưởng chỉ được thực hiện khi hoàn tất bàn giao toàn bộ diện tích liên quan. Sau ngày 30/4/2026, chủ trương thưởng sẽ không còn hiệu lực.

Đến hết ngày 3/4/2026, xã Gia Bình đã ghi nhận 110 hộ dân đồng thuận bàn giao trước đất ở để triển khai dự án.

Chi 6 tỷ đồng cho 40 hộ đầu tiên tự nguyện giao mặt bằng trước thời hạn

Ngày 4/4 vừa qua, UBND xã Gia Bình phối hợp với nhà đầu tư tổ chức chi thưởng cho các hộ đăng ký bàn giao sớm mặt bằng đất ở trong hai ngày 31/3 và 1/4.

Danh sách đợt này có 42 hộ. Trong đó, 40 hộ đã nhận thưởng với tổng số tiền 6 tỷ đồng, tương ứng diện tích bàn giao 4.216,4 m². Hai hộ còn lại, với tổng diện tích 201,2 m², do đang ở xa chưa kịp trở về nên xin nhận vào đợt sau, báo Tuổi Trẻ cho hay.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại trụ sở UBND xã để hoàn tất thủ tục nhận thưởng. Đây được xem là một trong những tín hiệu cho thấy công tác vận động đang tạo được chuyển biến rõ nét trong giai đoạn cao điểm giải phóng mặt bằng.

Các hộ dân nhận thưởng. Ảnh: TPO

Theo VTV News, trong số các hộ nhận thưởng đợt này có gia đình anh Nguyễn Văn Duy, đang sinh sống tại thôn Thủ Pháp và công tác tại Trung đoàn 833, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh. Sau khi nhận tiền thưởng, gia đình anh đã tiến hành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Để kịp thời hạn, gia đình anh chủ động thuê nhà, chuyển bớt đồ đạc sang nơi ở tạm; phần thiết yếu mang theo sử dụng, phần còn lại gửi nhờ người thân. Căn nhà kiên cố 4 tầng cùng một tầng hầm do hai vợ chồng tích góp xây dựng trong nhiều năm cũng đã được bàn giao để tháo dỡ.

Từ chỗ ổn định trong ngôi nhà rộng rãi, gia đình 5 người hiện phải chuyển sang thuê chỗ ở mới với giá 3,5 triệu đồng mỗi tháng. Việc thay đổi nơi sinh hoạt, sắp xếp lại cuộc sống và chi phí phát sinh khiến không ít khó khăn nảy sinh. Dù vậy, gia đình vẫn chấp hành với tinh thần đồng thuận, đồng thời mong các cấp chính quyền và chủ đầu tư sớm hoàn thiện khu tái định cư để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Huy Sơn cũng nhanh chóng đăng ký bàn giao sớm sau khi nắm được chủ trương hỗ trợ của tỉnh và nhà đầu tư. Theo cơ chế hiện hành, các hộ giao đất trước 11/4 được hỗ trợ tổng cộng 200 triệu đồng/hộ, gồm 150 triệu đồng từ nhà đầu tư và 50 triệu đồng từ tỉnh; nếu bàn giao từ 11/4 đến 30/4 thì được nhận 150 triệu đồng/hộ.

Theo anh Sơn cho biết trên VTV News, ngoài suất đất tái định cư theo quy định, khoản thưởng trước mắt giúp người dân có thêm nguồn lực để xoay xở trong thời gian chuyển tiếp, giảm bớt áp lực khi phải di dời chỗ ở và sớm thích nghi với điều kiện sống mới.