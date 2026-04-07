Tất cả tài xế toàn quốc lưu ý quy định liên quan đến niên hạn ô tô áp dụng từ 1/7 tới

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2026/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là việc xác lập cụ thể thời hạn sử dụng đối với từng nhóm phương tiện.

Theo đó, xe ô tô chở hàng, bao gồm cả xe tải chuyên dùng, được phép sử dụng tối đa 25 năm kể từ năm sản xuất.

Với nhóm xe chở người từ 9 chỗ trở lên, không tính lái xe, cùng xe đưa đón học sinh, trẻ mầm non và xe chở hàng bốn bánh gắn động cơ, niên hạn là 20 năm.

Trong khi đó, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ (xe điện, xe du lịch mini) chỉ được sử dụng trong vòng 15 năm.

Đối với những loại xe có tính chất, công năng tương tự xe cơ giới, thời hạn sử dụng sẽ được áp dụng tương ứng theo từng nhóm để bảo đảm phù hợp với đặc điểm kỹ thuật và mục đích vận hành của phương tiện. Cơ quan quản lý cũng sẽ tổng hợp danh sách các xe đã hết niên hạn trên cơ sở dữ liệu đăng kiểm để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát ngoài thực tế.

Nghị định mới cũng đưa ra nguyên tắc xác định năm sản xuất của phương tiện. Trình tự ưu tiên sẽ dựa vào giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe nhập khẩu; phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước; thông tin năm sản xuất do nhà sản xuất gắn trên xe; hoặc dữ liệu tra cứu, tài liệu do nhà sản xuất cung cấp.

Trường hợp phương tiện không có đủ căn cứ, hồ sơ hay tài liệu theo quy định để xác định năm sản xuất, xe sẽ bị coi là đã hết niên hạn sử dụng.