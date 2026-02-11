Chưa từng có ở showbiz: 20.000 người vây kín cung điện để gặp thảm họa cổ trang góc nào cũng xấu

Sina đưa tin ngày 10/2, bộ phim cổ trang Lưỡng Kinh 15 Ngày do Thành Nghị đóng chính đã đóng máy. Buổi lễ đóng máy được tổ chức dưới hình thức không công khai nhưng đã thu hút tới hơn 20.000 người hâm mộ, khiến cung điện Minh - Thanh tại phim trường Hoành Điếm cùng các cổng thành chật kín người, 20.000 vé vào cung điện đã được bán hết. Thậm chí, nhiều người cho rằng "Lễ đóng máy không khác gì lễ đăng cơ của Thành Nghị" khi nam diễn viên còn mặc long bào để chào hỏi người hâm mộ.

Thành Nghị đóng máy phim có tới 20.000 fan tới ủng hộ, tạo nên cảnh tượng hùng vĩ hoành tráng hiếm có

Theo đó, người hâm mộ đã đổ về Minh Thanh cung xếp hàng chật kín các bậc thềm và hai tầng lầu, tạo thành cảnh "xếp chồng bốn lớp người đứng", hàng người dài uốn lượn hàng trăm mét. Trong ngày thường (không phải lễ tết), lượng vé bán ra vượt 20.000 lượt được giới trong ngành xem là minh chứng trực tiếp cho sức hiệu triệu của diễn viên. Để đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Thành Nghị đã mua 3.500 ly trà sữa chiêu đãi fan.

Năm 2024, trong buổi lễ khai máy phim Phó Sơn Hải đã có hàng chục nghìn người mua vé tới phim trường Hoành Điếm vì Thành Nghị. "Đội quân Quả Quả" (tên fandom của Thành Nghị là Kỳ Nghị Quả) không chỉ vây chặt quảng trường Minh Thanh Cung Uyển, họ còn tràn vào những cửa hàng được quảng cáo là nam diễn viên Thành Nghị đã từng tới. Trước ngày khai máy, nhóm fan đã sử dụng 1277 máy bay không người lái (drone) để xếp thành hình ảnh cổ trang của nam diễn viên, chúc mừng anh khởi động dự án mới.

Buổi lễ được ví như "lễ đăng cơ của Thành Nghị"

Theo Sohu, Thành Nghị là diễn viên đặc biệt trong giới giải trí Hoa ngữ. Dù còn trẻ, anh không tham gia các show giải trí mà chỉ chăm chỉ đóng phim. Lượng fan Thành Nghị tích lũy được đến từ những tác phẩm thành công của anh như Thanh Vân Chí, Lưu Ly, Dữ Quân Ca, Gió Nam Hiểu Long Tôi, Trầm Vụn Hương Phai, Liên Hoa Lâu,...

Tuy nhiên, Thành Nghị cũng gây tranh cãi vì diễn xuất còn nhiều điểm hạn chế như lời thoại khó nghe và nhan sắc không ổn định. Trong nhiều phim cổ trang, Thành Nghị bị chê mặc đồ quá màu mè, kém đẹp. Nam diễn viên có phần vai nhỏ dẫn đến khi mặc trang phục cổ trang thiếu khí thế.

Thành Nghị rất nổi tiếng, nhưng luôn gây tranh cãi vì ngoại hình kém sắc nếu không có bộ lọc từ phim

Tạo hình cổ trang của nam diễn viên gây tranh cãi gì giống nữ giới, màu mè

Đặc biệt, thời gian gần đây gương mặt Thành Nghị sưng phồng, biểu cảm đơ cứng bị chê kém sắc. Với phần má dày, Thành Nghị luôn tạo cảm giác như đang ngậm kẹo trong miệng. Nhiều khán giả chê "Thành Nghị không có chút mỹ cảm nào như fan tung hô".

Các cảnh quay kém chất lượng trong phim Thành Nghị

Khả năng đọc thoại và diễn xuất của anh bị cho là tung hô quá đà

Hình ảnh trên phim trường Lưỡng Kinh 15 ngày từng gây chấn động vì nhan sắc thật không như mơ của Thành Nghị

Trong Lưỡng Kinh 15 ngày, Thành Nghị thủ vai Thái tử Chu Chiêm Cơ xuống phía Nam thị sát để dời đô về Nam Kinh. Nhưng vừa đặt chân đến Nam Kinh, Thái tử đã gặp phải mưu sát bằng vụ nổ kinh hoàng, may mắn được tiểu bổ khoái Ngô Định Duyên kịp thời cứu thoát. Chưa kịp hoàn hồn, tin dữ truyền về: Hoàng đế bạo bệnh nguy kịch. Để giữ vững cục diện, Thái tử buộc phải trở về Bắc Kinh trong vòng 15 ngày.

Trên đường trở về, thái tử gặp phải nhiều hiểm nguy, nhưng nhờ sự trợ giúp của những người trung thành như Ngô Định Duyên, y nữ thần bí là Tô Kinh Khê, tiểu lại Vu Khiêm mà bình an trở lại Bắc Kinh, bảo toàn đại cục triều chính.