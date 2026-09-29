Chưa từng có: Khởi công 2 cây cầu kỷ lục nối 2 TP giàu nhất Việt Nam, bến phà lâu đời sẽ sớm 'nghỉ hưu'

Hai cây cầu này mang sứ mệnh kết nối 2 đầu tàu kinh tế phía Nam.

Sáng 29/9, UBND TP. Đồng Nai phối hợp cùng UBND TP.HCM chính thức phát lệnh khởi công đồng thời hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm vượt sông Đồng Nai gồm cầu Cát Lái và cầu Long Hưng. Với tổng vốn đầu tư vượt mốc 36.700 tỷ đồng, bộ đôi công trình này mang sứ mệnh mở rộng không gian phát triển liên vùng, thiết lập các trục hành lang xuyên suốt kết nối trung tâm kinh tế TP.HCM với đô thị công nghiệp Đồng Nai và "siêu cảng hàng không" quốc tế Long Thành.

Trong cơ cấu nguồn vốn, dự án cầu Cát Lái chiếm hơn 24.000 tỷ đồng và cầu Long Hưng có mức đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng.

Hình ảnh từ Lễ khởi công. Ảnh: Báo Tiền Phong

Tại Lễ khởi công, 2 cây cầu mới được giới thiệu đều mang theo kỷ lục. Ảnh: Truong Tam Phong

Khởi công cầu Cát Lái: Khép lại hơn hai thập kỷ chờ đợi, chuẩn bị chia tay bến phà lịch sử

Trong hai công trình vừa bấm nút triển khai, cầu Cát Lái là dự án hạ tầng nhận được sự kỳ vọng đặc biệt lớn của người dân đôi bờ suốt hơn 20 năm qua. Ý tưởng bắc cầu nối đôi bờ đã được chính quyền Đồng Nai khởi xướng từ năm 2003 nhằm xóa bỏ sự cách trở đò giang giữa vùng đất tiềm năng Nhơn Trạch với TP.HCM.

Đến năm 2017, chủ trương xây cầu thay thế phà Cát Lái chính thức được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM. Đến năm 2019, địa phương được giao làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Cầu Cát Lái uốn lượn vươn mình qua dòng sông Đồng Nai, kết nối đôi bờ. Ảnh: CC1

Về quy mô kỹ thuật, toàn tuyến dự án cầu Cát Lái có chiều dài hơn 11,6km, trong đó hạng mục cầu chính vượt sông dài khoảng 3km. Mặt cắt ngang cầu được thiết kế quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, cho phép phương tiện lưu thông với vận tốc thiết kế 80km/h.

Tuyến đường dẫn có điểm đầu tọa lạc trên đường Nguyễn Thị Định (thuộc địa phận phường Cát Lái, TP.HCM, cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400m); điểm cuối kết nối trực tiếp vào tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành tại địa phận xã Đại Phước, TP. Đồng Nai.

Theo đánh giá từ phía chủ đầu tư, cả hai dự án vượt sông Đồng Nai đều đặt ra bài toán thi công đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật và công nghệ xây dựng rất cao. Đối với cầu Cát Lái, các nhà thầu triển khai kết cấu dầm thép liên hợp kết hợp cùng hệ thống móng cọc siêu sâu cắm xuyên qua nhiều tầng địa chất phức tạp dưới lòng sông.

Nhằm duy trì huyết mạch vận tải thủy sôi động trên sông Đồng Nai, công trình được thiết kế tĩnh không thông thuyền đạt tới 55m (khoảng cách từ đỉnh mực nước thiết kế đến mép dưới đáy dầm cầu), bảo đảm cho các loại tàu bè trọng tải lớn lưu thông thông suốt và an toàn.

Mảnh ghép chiến lược chia lửa cho cao tốc khu vực phía Nam

Cách vị trí cầu Cát Lái xấp xỉ 15km về phía thượng lưu, dự án cầu Long Hưng (còn gọi là cầu Đồng Nai 2) và mạng lưới đường dẫn sở hữu tổng chiều dài khoảng 12km, riêng phần thân cầu vượt sông chiếm 2,3km.

Tuyến giao thông huyết mạch này trực tiếp kết nối Quốc lộ 51 (đoạn qua phường Tam Phước, TP. Đồng Nai) với đường Vành đai 3 (thuộc địa phận phường Long Phước, TP.HCM). Với quy mô mặt cắt ngang lên tới 8 làn xe cùng vận tốc lưu thông thiết kế 80km/h.

Cầu Long Hưng được kiến tạo theo phương án kết cấu cầu dây văng một mặt phẳng dây hiện đại. Đơn vị phát triển dự án cho biết, sau khi thi công hoàn tất và đưa vào vận hành, đây sẽ là công trình thiết lập kỷ lục về bề rộng mặt cầu lớn nhất Việt Nam trong phân khúc cầu dây văng cùng chủng loại.

Phối cảnh cầu Long Hưng được thiết kế như hình bảo kiếm vươn thẳng lên bầu trời. Ảnh: CC1

Bệ phóng mới cho cực tăng trưởng kinh tế phía Nam

Khi đi vào khai thác, cầu Cát Lái sẽ chính thức khép lại sứ mệnh lịch sử của bến phà Cát Lái lâu đời vốn thường xuyên chịu cảnh ùn tắc nghiêm trọng vào các dịp cao điểm lễ, Tết. Đồng thời, một hành lang giao thông đường bộ xuyên suốt, trực diện giữa trung tâm TP.HCM và vùng đô thị Nhơn Trạch sẽ được xác lập.

Đặc biệt, công trình còn là một mắt xích huyết mạch trong mạng lưới giao thông kết nối Sân bay quốc tế Long Thành qua tuyến đường 25C. Trục xuyên tâm này giúp hình thành mạng lưới giao thông liên vùng đa hướng, san sẻ lưu lượng phương tiện và giảm thiểu tối đa áp lực quá tải vốn đang đè nặng lên trục cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Sự kết hợp đồng bộ giữa cầu Cát Lái và cầu Long Hưng sẽ khơi thông điểm nghẽn hạ tầng tồn tại nhiều năm, tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho cửa ngõ phía Đông TP.HCM cũng như mở rộng dư địa đón sóng đầu tư vào chuỗi khu đô thị sinh thái, khu công nghiệp công nghệ cao và logistics tại Đồng Nai.

Đứng thứ 4 cả nước về quy mô kinh tế với nền tảng công nghiệp hùng mạnh, việc TP. Đồng Nai và "đầu tàu" kinh tế số một cả nước là TP.HCM bắt tay hợp lực xây dựng chuỗi công trình giao thông vượt sông không chỉ thắt chặt liên kết vùng Đông Nam Bộ, mà còn tạo xung lực phát triển bền vững cho cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong kỷ nguyên mới.