Chưa thoát khỏi "mối tơ vò", HAGL của bầu Đức sẽ nối dài chuỗi bết bát lên con số 6

Nếu không thể tìm lại được chiến thắng trước CLB TP.HCM trên sân Pleiku sau chuỗi 5 trận không thể tìm nổi chiến thắng vừa qua (3 trận hòa, 2 thua), rất có thể đội bóng của bầu Đức sẽ phải nói lời tạm biệt với mục tiêu top 3 mà HLV Kiatisuk vừa mới "lên dây cót" cho các học trò sau trận hòa trên sân Lạch Tray ở vòng đấu trước. Trận hòa này cũng khiến tham vọng tranh ngôi vô địch của HAGL tan thành mây khói.

Hiện tại, HAGL đang xếp ở vị trí thứ 5, với 6 điểm cách biệt so với Viettel và CLB Hải Phòng, song có lợi thế đá ít hơn một trận so với 4 đội xếp trên mình. Nếu có được chiến thắng trước CLB TP.HCM, họ sẽ có 25 điểm, kém 3 điểm so với hai đội xếp thứ 2 và 3 trên bảng xếp hạng, và kém 2 điểm so với Topenland Bình Định - đội đang xếp ngay trên mình.

CLB TP.HCM đang xếp bét bảng, và vòng đấu trước họ đã để thua 0-2 trước CLB Sài Gòn - đội trước trận xếp cuối. Về lý thuyết, đây sẽ là trận đấu dễ dàng của thầy trò "Zico Thái" khi đối thủ đang khủng hoảng với việc có đến 4 HLV thay nhau chỉ trong vòng có 55 ngày, đồng thời có được lợi thế sân nhà.

Song trên thực tế, CLB TP.HCM đang có được lợi thế cực lớn khi đã giải quyết thành công vấn đề tâm lý cho các cầu thủ của mình, giúp họ vượt qua được giai đoạn đầy khúc mắc giữa thượng tầng CLB với chính các cầu thủ của mình.

Với sự ra mắt của tân HLV Vũ Tiến Thành, tranh chấp lớn giữa cầu thủ CLB TP.HCM với các lãnh đạo - với những lá đơn về việc tranh chấp tiền bạc được gửi lên tận VFF, đã được giải quyết ổn thỏa. Cụ thể là 13 cầu thủ lãn công đã đồng ý ký vào biên bản xác nhận chia sẻ với khó khăn của CLB, qua đó nhận 40% tiền lót tay của giai đoạn hai mùa giải 2021, trước đó tất cả đã nhận 50% tiền lót tay cả mùa giải.

Rốt cuộc, vấn đề âm ỉ kéo dài gần một năm của CLB TP.HCM đã được gỡ rối đúng vào lúc "dầu sôi lửa bỏng" nhất. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo đội bóng cũng đã sẵn sàng chi quỹ 11 tỷ đồng để làm tiền thưởng cho các cầu thủ và Ban huấn luyện nếu họ hoàn thành mục tiêu trụ hạng thành công.

Đồng tiền luôn có quyền lực đáng nể. Ngay lúc này đây, các cầu thủ CLB TP.HCM chắc hẳn đang hừng hực tinh thần và ý chí chiến đấu, không những để đáp lại thiện chí của CLB, để kiếm tiền, mà còn để cho chính tương lai của mình ở mùa giải sau. Ở trận đấu trên sân Pleiku, mục tiêu của đội bóng này chắc chắn là một chiến thắng.

Ngược lại, HAGL đang rơi vào chu kỳ "trầm cảm" thường thấy ở những mùa giải gần đây khi mục tiêu vô địch đã coi như "tan thành mây khói". Việc các cầu thủ con cưng của bầu Đức chơi "buông xuôi" ở giai đoạn cuối mùa giải khi "cao chẳng với tới, thấp chẳng phải lo" là điều quá quen thuộc với đội bóng này tính từ ngày ông bầu phố Núi đẩy lứa U19 lẫy lừng lên chơi V.League.

Bên cạnh đó, trước những lời đồn đoán râm ran về chuyện không ít cầu thủ trụ cột của HAGL sẽ hết hợp đồng với đội bóng phố Núi để được tự do ra đi khi mùa giải này kết thúc, bầu Đức đã trực tiếp đăng đàn khẳng định các cầu thủ của ông vẫn còn nguyên hợp đồng, chuyện được ra đi hay không là do ông quyết định, và chỉ được quyết định sau khi mùa giải này kết thúc.

Điều này chắc hẳn ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của các cầu thủ HAGL, minh chứng là loạt trận bết bát gần đây trùng khớp với khoảng thời gian mà việc đi ở, hợp đồng của các cầu thủ lứa U19 lừng lẫy ngày nào được xới lên. Với tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ những vấn đề ngoài chuyên môn như thế, liệu những đôi chân phố Núi có còn theo kịp được chỉ đạo của HLV Kiatisuk, sự kỳ vọng của bầu Đức?

Hỏi, đã là tự trả lời.