Xuất hiện với mẫu váy cưới ánh kim tại Tuần lễ Thời trang Cưới Tam Á, Trương Hinh Dư lập tức chiếm trọn spotlight nhờ diện mạo tuổi 39 sắc sảo,

Trưa ngày 24/11/2026, Tuần lễ Thời trang Cưới Quốc tế Tam Á Thiên Tỷ chính thức khai mạc với sự xuất hiện đẳng cấp "vedette" của Trương Hinh Dư trên sân khấu. Khác với những mẫu váy cưới trắng bồng bềnh truyền thống, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh khi diện thiết kế váy cưới mang âm hưởng Tân Trung Hoa đầy quyền quý. Mẫu lễ phục cưới này được chế tác trên nền lụa satin vàng kim óng ả, nổi bật với phần cổ yếm đan chéo cùng những họa tiết thêu chỉ vàng thủ công tinh xảo chạy dọc thân váy.

Phom dáng ôm sát kết hợp chi tiết phối lưới xuyên thấu hai bên eo và đường xẻ tà cao giúp người đẹp tôn trọn đường cong nóng bỏng nhưng vẫn giữ được nét trang trọng, vương giả của một nàng dâu Á Đông. Hoàn thiện tạo hình bằng mái tóc đen uốn sóng dài buông xõa cùng bộ trang sức vàng đồng điệu, màn lộ diện của Trương Hinh Dư lập tức nhận về tràng pháo tay nồng nhiệt và loạt ánh đèn flash hướng thẳng về phía sân khấu.

Trương Hinh Dư trong mẫu lễ phục cổ yếm dệt chỉ vàng ánh kim tại show diễn Thiên Tỷ.

Trên Weibo, hai chủ đề #Trương Hinh Dư xuất hiện là gây choáng ngợp và #Trương Hinh Dư trông quá đỗi sang trọng nhanh chóng thu hút lượng thảo luận lớn. Đa số bình luận đều dành lời khen cho đường nét gương mặt sắc sảo, tỷ lệ bờ vai, cổ cùng đường cong eo - hông quyến rũ của cô. Đáng chú ý, nhiều khán giả nhận xét ảnh chụp qua cam thường tại hiện trường của Trương Hinh Dư gần như không có sự chênh lệch so với ảnh đã qua chỉnh sửa hậu kỳ.

Khung hình chụp vội qua ống kính cam thường nhưng vẫn sắc nét, gần như không có sự chênh lệch so với ảnh đã qua chỉnh sửa.

Sang ngày 25/11, chính chủ cũng đăng bài chia sẻ ngắn gọn: "Váy đẹp thì ai mà chẳng mê", đi kèm màn tương tác nhiệt tình từ phía phòng làm việc càng khiến tạo hình lần này thêm bùng nổ. Nhiều bài đăng trên mạng xã hội còn hào hứng bình luận: "Trương Hinh Dư đổ bộ show Thiên Tỷ tại Tuần lễ Thời trang Cưới Tam Á! Bộ lễ phục ánh kim đẩy vibe sang trọng lên kịch trần, vừa bước ra đã chiếm trọn spotlight, thực sự quá choáng ngợp!"

Đường nét ngũ quan sắc sảo đậm chất "nồng nhan" cùng khí chất quý phái giúp mỹ nhân sinh năm 1987 chiếm trọn spotlight.

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m69, cân nặng 45 kg cùng tỷ lệ hình thể chuẩn từng centimet, Trương Hinh Dư suốt nhiều năm qua luôn nằm trong top những mỹ nhân sở hữu vóc dáng quyến rũ nhất giới giải trí Hoa ngữ. Không chỉ lộng lẫy trên thảm đỏ, loạt khoảnh khắc đời thường của cô cũng nhiều lần làm "nổ tung" mạng xã hội. Hồi tháng 7, bộ ảnh diện bikini của nữ diễn viên từng thu về hơn 50 triệu lượt xem và leo thẳng lên vị trí số 1 hot search Weibo. Gần đây, những khung hình nghỉ dưỡng tại đảo Đông Áo trong trang phục áo thủy thủ dáng ngắn hay áo hai dây xanh nhạt tối giản tiếp tục giúp mỹ nhân sinh năm 1987 nhận về vô số lời khen vì diện mạo trẻ trung bất chấp việc đã trải qua sinh nở.

Ở tuổi 39, Trương Hinh Dư vẫn duy trì chiều cao 1m69 cùng tỷ lệ vai - eo - hông chuẩn mực đáng ngưỡng mộ.

Dĩ nhiên, đi kèm với sự tung hô vẫn có không ít bình luận khắt khe cho rằng mỹ nhân họ Trương cố tình cưa sừng làm nghé, thậm chí đồn đoán hôn nhân trục trặc nên mới chăm chỉ đăng ảnh khoe sắc. Trước những lời bàn tán ác ý, Trương Hinh Dư chọn cách phản hồi đầy bản lĩnh nhưng không kém phần dí dỏm. Cô thẳng thắn bật lại tin đồn thất thiệt: "Đi du lịch mỗi ngày thay một bộ váy và đồ bơi khác nhau, tôi còn nhiều ảnh chưa đăng lắm nên không cần đoán làm gì", đồng thời hài hước khoe kho tàng hơn 10.000 bức ảnh trong điện thoại có thể "đăng đến kiếp sau cũng chưa hết".

Loạt khoảnh khắc diện đồ bơi và trang phục dạo biển tại đảo Đông Áo của người đẹp từng nhiều lần leo thẳng top tìm kiếm Weibo.

Thái độ bình thản và tự tin của Trương Hinh Dư ở hiện tại khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ khi nhìn lại quá khứ đầy giông bão của cô. Xuất thân từ một gia đình lao động, nữ diễn viên bước chân vào showbiz với danh xưng "đệ nhất mỹ nhân làng game" và từng bị gắn mác "bản sao Phạm Băng Băng", hay "tình địch số 1 của Phạm Băng Băng" nhờ ngoại hình sắc sảo. Dù ghi dấu ấn qua loạt phim cổ trang đình đám như Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký hay Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ, sự nghiệp của Trương Hinh Dư từng bị lu mờ bởi chuỗi ồn ào đời tư kéo dài. Những scandal tình ái cùng phong cách gợi cảm gây tranh cãi thời mới vào nghề khiến cô bị dán nhãn "gái hư Cbiz", chịu áp lực tẩy chay nặng nề tới mức từng phải ra nước ngoài điều trị tâm lý.

Từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân làng game" và ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm cổ trang nhưng Trương Hinh Dư cũng từng vướng không ít ồn ào.

Bước ngoặt lớn nhất cuộc đời nữ diễn viên đến vào năm 2018, khi cô nên duyên cùng chàng sĩ quan điển trai Hà Tiệp sau show truyền hình Kỳ Binh Thần Khuyển. Từ một minh tinh có phần lề mề, thường xuyên bị vị huấn luyện viên nghiêm khắc chấn chỉnh tác phong đến mức quyết định nhờ anh cắt phăng mái tóc nuôi suốt 5-6 năm, Trương Hinh Dư dần chinh phục trái tim người quân nhân bằng sự kiên định và nỗ lực thay đổi. Cả hai nhanh chóng về chung một nhà chỉ sau 6 tháng hẹn hò, mở ra câu chuyện tình ngôn tình đời thực giúp cô được công chúng ưu ái gọi bằng danh xưng "cô vợ quân nhân đẹp nhất Trung Quốc".

Rời xa những hào nhoáng showbiz, Trương Hinh Dư tận hưởng nhịp sống thư thái với thú vui vẽ tranh, trồng hoa và trang trí nhà cửa, duy trì thói quen tập gym đều đặn để giữ gìn vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn thay vì chạy theo chuẩn mực "mình hạc xương mai".

Rời xa những thị phi năm xưa, Trương Hinh Dư của tuổi 39 tận hưởng cuộc sống bình yên bên chồng con. Thay vì chạy theo tiêu chuẩn "mình hạc xương mai", cô duy trì kỷ luật tập gym đều đặn, dành thời gian trồng hoa, vẽ tranh và du lịch dưới ống kính của ông xã Hà Tiệp. Hành trình lột xác của Trương Hinh Dư không nằm ở việc cố phân bua đúng sai với dư luận, mà ở sự tự tin nắm trọn quyền định nghĩa bản thân: phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể tỏa sáng rực rỡ nhất khi được sống đúng với chính mình.

Ảnh: Ưeibo