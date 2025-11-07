Chưa kịp gửi đơn kiện lên tòa án quốc tế, LĐBĐ Malaysia đã nhận thêm tin dữ

Sau khi bị FIFA bác đơn kháng cáo, LĐBĐ Malaysia tuyên bố sẽ gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Tuy nhiên, giữa thời điểm đang chuẩn bị các tài liệu để làm việc với CAS, LĐBĐ Malaysia đã nhận thêm tin dữ.

Một quan chức Malaysia đã khẳng định LĐBĐ nước này phải tự tìm nguồn tài chính để chi trả khoản tiền phạt cho FIFA, không được sử dụng quỹ hỗ trợ do chính phủ cấp.

Đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027

Theo án phạt của FIFA, LĐBĐ Malaysia phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,4 tỷ đồng). Trước đó, chính phủ Malaysia từng công bố hỗ trợ 15 triệu ringgit (khoảng 94,5 tỷ đồng) cho kế hoạch tranh vé dự Asian Cup 2027 của ĐTQG.

Trang Malaysia Gazette dẫn lời vị quan chức: “Khoản tiền phân bổ này dành riêng cho ĐTQG để chuẩn bị cho Asian Cup chứ không phải cho các vấn đề khác. Mọi khoản chi phí đều phải được báo cáo cho Hội đồng thể thao quốc gia Malaysia và được Bộ Thanh niên và Thể thao giám sát”.

Việc phải tự tìm nguồn tài chính để nộp phạt đã làm tăng thêm không ít khó khăn cho LĐBĐ Malaysia. Quy trình kháng cáo của LĐBĐ Malaysia lên CAS có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Dù vậy, LĐBĐ châu Á đã đưa ra hạn cuối để quyết định là ngày 31/3/2026. Đó thời điểm vòng loại Asian Cup 2027 khép lại.