Chính thức ra sân trong màu áo Hà Nội FC từ ngày 18/10, ngôi sao nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (tên gốc Hendrio) nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng tại đấu trường V.League.

Qua 4 trận đấu, Đỗ Hoàng Hên đã ghi được 3 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Ở trận đấu gần nhất, tiền vệ 31 tuổi ghi cú đúp vào lưới CLB PVF-CAND bằng những pha dứt điểm thể hiện phẩm chất kỹ thuật cao.

Đỗ Hoàng Hên đang đạt phong độ cao tại V.League

Giới chuyên môn đánh giá, Đỗ Hoàng Hên sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội tuyển Việt Nam. Vậy tại sao cầu thủ gốc Brazil không có tên trong danh sách hội quân tháng 11/2025 dù đã có quốc tịch Việt Nam?

Nguyên nhân rất đơn giản, đội tuyển Việt Nam tuân thủ quy định của FIFA. Đến tháng 12/2025, Hoàng Hên mới sinh sống đủ 5 năm ở Việt Nam và đáp ứng điều kiện để khoác áo đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik đương nhiên không thể bỏ qua một ngôi sao đang tỏa sáng tại V.League như Hoàng Hên. Nhưng ông Kim cũng không vội vàng “đốt cháy giai đoạn”. Tương tự như trường hợp Nguyễn Xuân Son vào năm 2024, HLV Kim Sang-sik phải đến khi chốt đội hình tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup mới điền tên chân sút sinh năm 1997.

Nếu duy trì được phong độ, cơ hội sẽ đến với Đỗ Hoàng Hên ở đợt tập trung cho loạt FIFA Days tháng 3/2026, nơi tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia. Khi ấy, người hâm mộ chờ đợi cặp đôi bạn thân đồng thời là đối tác ăn ý trên hàng công Đỗ Hoàng Hên – Nguyễn Xuân Son có thể cùng nhau xuất trận.