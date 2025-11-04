"Chưa kịp cười đã khóc": Giá vàng hôm nay 4/11 tăng nóng rồi lao dốc

Sáng ngày 4/11/2025, thị trường vàng trong nước chứng kiến những biến động giá đầy kịch tính ngay trong vài giờ đầu giao dịch.

Đầu giờ sáng: Các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ... đều niêm yết giá vàng miếng ở mức rất cao, đỉnh điểm chạm ngưỡng 149 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), sau khi đã có xu hướng tăng mạnh từ cuối tuần trước. Mức tăng này ở một số đơn vị lên tới 600.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Chỉ đến khoảng 9h cùng ngày, giá vàng hôm nay 4/11 đã đảo chiều nhanh chóng, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đã điều chỉnh giảm mạnh 800.000 đồng/lượng ở chiều bán, đưa giá vàng miếng SJC về mức 148,2 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào cũng giảm tương ứng, niêm yết ở mức 146,2 triệu đồng/lượng.

Dù giá có giảm, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của SJC vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng, một mức chênh lệch khá lớn. Trong khi đó, các thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu đã thu hẹp khoảng cách này còn 1 triệu đồng/lượng, niêm yết 147,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Sự biến động liên tục và biên độ lớn trong ngày cho thấy tâm lý "lướt sóng" và đầu cơ trên thị trường vẫn đang rất mạnh mẽ, dễ khiến nhà đầu tư chưa kịp cười đã phải khóc.

SJC điều chỉnh giảm giá vàng miếng hôm nay ngày 4/11 về mức 148,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 800.000 đồng so với đầu giờ sáng.

Giá vàng nhẫn tại SJC (loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ) cũng đảo chiều giảm, về mức 143,4 - 145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), khoảng cách giữa hai chiều vẫn cao, ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay (Spot Gold) sáng 4/11/2025 giao dịch quanh ngưỡng 4.002,4 - 4.008,8 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,5 - 128 triệu đồng/lượng. Dù giá vàng trong nước đã giảm, nhưng vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 20,2 - 21,5 triệu đồng/lượng.

Để đối phó với tình trạng giá vàng trong nước liên tục "nhảy múa" và chênh lệch cao kỷ lục so với thế giới, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang triển khai một loạt các biện pháp can thiệp quyết liệt. Trong đó, NHNN đang khẩn trương hoàn thiện thông tư hướng dẫn để mở rộng nguồn cung thông qua việc cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng hàng năm cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện. Biện pháp này được kỳ vọng sẽ làm đa dạng hóa nguồn cung và giảm áp lực đẩy giá vàng miếng SJC lên cao.

Bên cạnh các giải pháp về nguồn cung, các cơ quan quản lý cũng chú trọng đến tính minh bạch và ổn định. NHNN dự kiến trình đề án thí điểm sàn giao dịch vàng, tạo ra một "sân chơi" thống nhất và liên thông hơn cho thị trường. Ngoài ra, công tác thanh tra hoạt động kinh doanh vàng cũng được Chính phủ đẩy mạnh để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Cuối cùng, một đề xuất gây nhiều chú ý là việc Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) kiến nghị áp dụng thuế VAT 10% đối với giao dịch vàng miếng và vàng trang sức. Mục tiêu là nhằm hạn chế hành vi đầu cơ, "lướt sóng" thổi giá.

Các chuyên gia vẫn khuyên người dân với biến động giá quá lớn, hãy luôn giữ sự thận trọng tối đa và chỉ giao dịch mua bán vàng tại các đơn vị được cấp phép.



