Chứa được 42 người vào xe cùng một lúc: Mẫu MPV Trung Quốc xác lập kỷ lục thế giới, toàn bộ hành khách đều cao khoảng 170cm

42 người vừa khít trong cabin, thiết lập kỷ lục Guinness mới. Ảnh: CarNewsChina

Geely vừa tạo nên sự chú ý lớn khi mẫu minivan Galaxy V900 được Guinness World Records xác nhận đạt kỷ lục chứa được 42 người trong cabin. Màn thiết lập kỷ lục được thực hiện với sự tham gia của một nhóm vũ công có chiều cao trung bình khoảng 170 cm. Tất cả phải tận dụng mọi vị trí có thể trong không gian nội thất, từ sàn xe, lối đi đến khu vực quanh bảng táp lô. Dù mang tính biểu tượng nhiều hơn thực dụng, đây vẫn là cách Geely phô diễn mức độ rộng rãi của mẫu MPV mới.

Galaxy V900 sở hữu diện tích nội thất 8,41m² cùng tỷ lệ tận dụng không gian lên tới 91,8%. Điểm đáng chú ý là khoảng cách giữa các hàng ghế đạt hơn 1 mét, giúp việc bố trí người trong thử nghiệm kỷ lục trở nên khả thi. Tuy nhiên ở phiên bản thương mại, mẫu xe này chỉ có cấu hình 6 hoặc 8 chỗ với bốn hàng ghế. Hàng ghế cuối có thể gập vào hốc sàn để tăng không gian chứa đồ khi cần thiết.

Nhóm vũ công tham gia thử nghiệm tận dụng mọi vị trí trong xe. Ảnh: CarNewsChina

V900 thuộc nhóm xe EREV, sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp công suất 161 mã lực hoạt động như máy phát cho hệ truyền động điện. Người mua có thể chọn hai tùy chọn pin NMC dung lượng 43,3kWh hoặc 50kWh, cho phạm vi di chuyển thuần điện khoảng 165-202km theo chuẩn CLTC. Khi vận hành ở chế độ hỗn hợp, mức tiêu hao nhiên liệu công bố dao động 7-7,2 lít/100km. Kích thước tổng thể của mẫu MPV dài x rộng x cao đạt 5.360 x 1.998 x 1.940 (mm), chiều dài cơ sở 3.200mm, đi kèm lựa chọn mâm 18 inch hoặc 20 inch và bậc lên xuống chỉnh điện.

Dù đạt kỷ lục Guinness, Galaxy V900 không phải phương tiện hướng đến mục đích chở đông người theo nghĩa thực tế. Việc đưa 42 người vào bên trong chỉ mang tính trình diễn và phục vụ truyền thông. Trên thị trường, V900 vẫn cạnh tranh trong nhóm MPV cỡ lớn dành cho gia đình hoặc nhu cầu di chuyển đa dụng, nơi cấu hình tối đa 8 chỗ mới phản ánh đúng khả năng khai thác.