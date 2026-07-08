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Chưa dừng lại: Siêu bão Ba Vì vẫn tiếp tục càn quét, Trung Quốc trong tình trạng "báo động cao" và chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất

Chi Chi
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Trung Quốc đã kêu gọi các nơi trú ẩn dự trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong ít nhất ba ngày.

Sau khi tàn phá các đảo ở tây Thái Bình Dương, sức gió thảm khốc của bão Ba Vì (Bavi) dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông Trung Quốc vào cuối tuần này.

Trung Quốc đã kêu gọi các nơi trú ẩn dự trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong ít nhất ba ngày và phát hành các bản tin dự báo thời tiết liên tục, đồng thời các đội cứu hộ luôn trong trạng thái túc trực 24 giờ khi siêu bão Bavi được dự báo sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông trong khoảng thời gian từ đêm thứ Bảy đến sáng Chủ nhật (11 và 12/7).

Trong một tuyên bố vào tối thứ Ba (8/7), chính quyền thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang cho biết tất cả các bộ phận cần phải "cảnh giác cao độ" và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Một hình ảnh từ Trạm Vũ trụ Quốc tế đã ghi lại hình ảnh siêu bão Bavi khi nó đi qua quần đảo Mariana vào sáng thứ Hai (6/7), ở độ cao 426 km. Ảnh: NASA

Tuyên bố cũng kêu gọi các quan chức xem xét lại các trường hợp trong quá khứ, bao gồm bão Lekima, cơn bão đã khiến 66 người thiệt mạng ở phía đông đất nước và gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng vào năm 2019.

"Cần có những dự báo và phân tích chính xác hơn về tác động của cơn bão, các kế hoạch sơ tán cần được soạn thảo trước, người dân cần được cảnh báo thông qua tin tức và tin nhắn điện thoại, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các nguồn cung cấp khẩn cấp", tuyên bố cho biết.

Một hồ chứa trong khu vực đã bắt đầu xả lũ để chuẩn bị cho lượng mưa lớn dự kiến trong vài ngày tới.

Kể từ khi đạt trạng thái siêu bão vào thứ Bảy (4/7), Bavi đã tiếp tục di chuyển về phía tây và mang theo những cơn gió thảm khốc đến các đảo ở tây Thái Bình Dương trong tuần này. Hiện tại, siêu bão đang tiến gần Đài Loan (Trung Quốc), nơi dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vào thứ Sáu và thứ Bảy (10 và 11/7).

Theo dự báo khí tượng, sau khi lướt qua phần phía bắc của Đài Loan, Bavi có khả năng đổ bộ dọc theo khu vực ven biển gần biên giới Chiết Giang-Phúc Kiến vào thứ Bảy, gây ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông và Thượng Hải, trước khi di chuyển dần vào đất liền và hướng lên phía bắc.

Nguồn: SCMP

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